Sánchez achaca a Ceuta la presencia de menores en las calles: "Eso pregúntaselo a Vivas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a preguntar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), por qué sigue habiendo centenares de menores inmigrantes por las calles de la ciudad autónoma, tras cumplirse mes y medio de la entrada masiva de unas 80.000 personas a finales de julio y pese a que Marruecos se compromete públicamente a reacogerlos.

A la salida de la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha sido interrogado por el motivo de que todavía haya alrededor de un millar de menores de edad en las calles y playas de Ceuta.

"Eso pregúntaselo a Vivas", ha espetado Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, mientras se dirigía a la salida, después de su intervención en el hemiciclo, donde acusó a lo 'populares' de "cronificar" la crisis y de poner palos en las ruedas.

SON SUS COMPETENCIAS, DICE EL GOBIERNO

De este modo Sánchez incide en que la competencia en la gestión de los menores es del Gobierno de Vivas, mientras que el Gobierno central está encargado de los trámites administrativos de los mayores de edad y devolver a su país a los que no tengan derecho a permanecer en España.

En la víspera, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que está al frente del mando único para esta crisis, ya dijo que es el gobierno de la ciudad el que tiene que aclarar cuántos menores quedan exactamente, porque forma parte de sus competencias directas. No obstante, señaló que calculan que aún permanecen entre 700 y 1.000 niños y niñas sin tutela de las autoridades.