Sánchez admite "problemas y tropiezos" pero avisa a la oposición "marrullera": "Vamos a seguir hasta 2027 y más allá"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de Juventudes Socialistas en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el PSOE "puede tropezarse" al ser un "proyecto humano" y ha cargado contra la derecha y ultraderecha por representar una "oposición marrullera" que busca "demoler" los ocho últimos años del Ejecutivo.

"Yo en muchas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha, no solamente la política también la mediática, y da la sensación de que no nos conocen. El socialismo democrático puede tropezarse, somos un proyecto humano y, por tanto, podemos tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos", ha asegurado Sánchez que ha clausurado este domingo el 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE).

En este contexto, ha reivindicado la necesidad de disponer de tiempo para consolidar las transformaciones impulsadas por su Ejecutivo y ha asegurado que la agenda del Gobierno no termina en el actual mandato. "Vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá. Lo que quieran los españoles. Tiempo porque nuestra agenda no acaba en 2027", ha proclamado.

Así, ha defendido la continuidad del proyecto socialista más allá de la actual legislatura y ha garantizado que agotará el mandato pese a las presiones de la oposición. "Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027".

En este sentido, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, a quienes ha acusado de representar una "oposición marrullera" que pretende "demoler" los avances logrados durante los últimos ocho años de Gobierno progresista.

"No negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda", ha manifestado.

AZNAR, "UN PERSONAJE SOBREESTIMADO"

Durante su intervención, Sánchez también ha dirigido críticas contra el expresidente del Gobierno José María Aznar por sus recientes declaraciones. El presidente del Gobierno se ha referido a las palabras de Aznar de 'Quien pueda hacer que haga' y las ha calificado como "un do de pecho desatinado" y ha acusado al exdirigente popular de sobreestimarse.

"Es un personaje que siempre se ha sobreestimado y que si uno piensa qué aportó a la política, aportó la corrupción, la gran mentira del 11M e incorporar a España a una guerra ilegal. Es una persona que se sobreestima cada vez más", ha sostenido Sánchez.