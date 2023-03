Sánchez afea a Tamames aceptar ser candidato en una moción de los "herederos de Blas Piñar": "no ha sido su mejor idea"

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercer - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado hoy al candidato a la moción de censura presentada por Vox, el profesor Ramón Tamames, que haya aceptado la oferta del partido de Santiago Abascal porque son los "herederos de Blas Piñar", el histórico líder de Fuerza Nueva.

En opinión de Pedro Sánchez, esta "no ha sido la mejor idea que ha tenido en su vida". Así lo ha expresado en el inicio de su respuesta al discurso pronunciado por Tamames, que ha durado unos 52 minutos. El jefe del Ejecutivo ha advertido de que Vox "no es un partido más" sino que "es otra cosa".

Por ello, ha recordado al economista que no ha tomado la palabra con el respaldo del PCE al que perteneció, ni tampoco con el del partido de Adolfo Suárez --CDS-- "al que migró"; ni en nombre de Fraga y los fundadores del PP, sino que quienes impulsan la moción de censura, ha puntualizado, "son los sucesores de Blas Piñar". "Usted y los que guardan recuerdos de las personas de la Transición saben a qué me refiero", ha exclamado.

No obstante, Pedro Sánchez, que ha afirmado no estar de acuerdo con la mayoría de las cosas que ha dicho el candidato de la moción, sí ha reconocido el "tono del debate y el esfuerzo por aportar ideas y no insultos".

Aunque, eso sí, ha lamentado que con su intervención contribuya a "blanquear" un partido que, según ha precisado el presidente, rechaza la igualdad entre hombres y mujeres, niega evidencia científica del cambio climático, está con los antivacunas, penaliza a los inmigrantes y apoya la ilegalización de partidos por ideas que no coinciden con las suyas.

