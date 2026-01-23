Sánchez anuncia que España no va a participar en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda durante una reunión informal del Consejo Europeo, a 22 de enero de 2026, en Bruselas (Bélgica). En la reunión se trató la relación de los socios europeos con Estados Unidos en medio de las tensiones por la - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Pool UE

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España ha decidido no participar en la Junta de Paz para Gaza promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "coherencia", al señalar que la iniciativa "está fuera del marco de Naciones Unidas" y "no ha incluido a la Autoridad Palestina".

En rueda de prensa posterior al Consejo Europeo Extraordinario, Sánchez ha explicado que el Gobierno ha tomado la decisión tras haberlo "meditado durante bastantes semanas" y ha informado de la misma a sus colegas europeos.

El jefe del Ejecutivo ha defendido el compromiso de España "con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho a la libertad".

"El futuro en su conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos. Y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con Israel deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que garantice la paz entre ambos países", ha abundado.