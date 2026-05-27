Sánchez asume la "gravedad de la investigación" en Ferraz pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido que el partido ya apartó a la exmilitante socialista Leire Díez aunque asume la "gravedad" de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional, que este mismo miércoles ha ordenado una operación en la sede central en la calle Ferraz.

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Roma, después de reunirse en audiencia privada con el Papa León XIV, al ser preguntado por las actuaciones de los agentes de la Guardia Civil en Ferraz enmarcadas en una investigación de la AN hacia la llamada 'fontanera' del PSOE.

En ese sentido ha precisado que la UCO no ha llevado a cabo un "registro" en la sede del PSOE sino un "requerimiento de información", aunque asegura que no quiere restar "gravedad" ni importancia a estas actuaciones

"Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año", ha indicado.

Además, ha dicho que desconoce otras actuaciones de este mismo operativo que afectan a su exjefe de Gabinete en Moncloa y expresidente de Correos, Juanma Serrano y al integrante de la Ejecutiva del PSOE, Juanfran Serrano. "No lo sabía", ha trasladado.

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