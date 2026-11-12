Sánchez celebra que Begoña Gómez "ha cabreado a la ultraderecha" y cree que habría que reivindicarla

La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez durante el mitin de apertura de campaña. A 12 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha celebrado que su mujer, Begoña Gómez, "ha cabreado bastante a la ultraderecha" con su intervención durante el mitin de apertura de la campaña electoral y considera que se debe reivindicar a mujeres como ella, que se han dedicado a trabajar y han sufrido "persecución".

Sánchez ha justificado que Gómez tomase la palabra --la primera vez que lo hacía en un acto del partido-- porque llevan años "deshumanizándola" y ella ha decidido decir que "esto de ser esposa de se acabó hace mucho tiempo", según ha expresado en el programa 'El perro andaluz' de TVE.

La intervención de Gómez, que está a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha desatado la crítica del líder de Vox, Santiago Abascal, que desde un mitin en Huesca aseguró que los socialistas "no tienen vergüenza".

Sánchez ha explicado que su esposa decidió hablar para responder al "cariño inmenso" que ha recibido de mucha gente, desde que la Justicia comenzó a investigarla y también para expresar "su compromiso con el PSOE" el partido que, dice, "hace una España entre iguales".

Sánchez ha insistido en que cuando conoció a su mujer hace dos décadas era ya una mujer independiente con una carrera profesional y por tanto considera que se debe "reivindicar a mujeres como Begoña" que se han dedicado a "trabajar toda su vida" y a "sufrir una persecución" que, reprocha "no tiene calificativo".