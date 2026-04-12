Sánchez celebra el resultado electoral en Hungría: "Hoy ganan Europa y los valores europeos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rn el Palacio de La Moncloa, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo a los ciudadanos húngaros por "unas elecciones históricas" y ha trasladado su deseo de "trabajar juntos" al líder del partido Tisza-Partido Respeto y Libertad, Péter Magyar, claro vencedor con más del 50% de los votos.

"Hoy ganan Europa y los valores europeos", ha escrito en 'X' Sánchez, que ha felicitado "a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas".

Además, ha manifestado a Péter Magyar, candidato europeísta, su deseo por "trabajar juntos por un futuro mejor para todos los europeos".

El partido Tisza-Partido Respeto y Libertad ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y controlaría 137 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados oficiales correspondientes al 55,11% del escrutinio de los votos a listas de partidos, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.

Los datos publicados por la Oficina Nacional Electoral sitúan al partido Fidesz-Unión Cívica Húngara del primer ministro Viktor Orbán como segunda fuerza política con 55 asientos --sumando los de su socio, el Partido Demócrata Cristiano (Partido Popular Demócrata Cristiano, KDNP)--, mientras que el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 7 escaños.