Sánchez condena el ataque contra FINUL que deja dos españoles heridos y pide respetar el alto el fuego en Líbano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque sufrido por la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL) en el que han resultado heridos dos militares españoles, además de fallecer un 'casco azul' serbio, y ha confiado en que a partir de ahora se cumpla el alto el fuego acordado la víspera por Israel y Líbano con la mediación de Estados Unidos.

"Nuestra condena más absoluta a la violencia y todo nuestro apoyo a quienes se juegan la vida por defender la paz bajo la bandera de las Naciones Unidas", ha sostenido el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X' después de que este miércoles se produjeran "cuatro ataques de mortero" contra la base española Miguel de Cervantes, en Marjayún.

"Esperamos que todas las partes cumplan íntegramente el alto al fuego anunciado ayer y que las hostilidades terminen", ha confiado Sánchez, subrayando que "la paz es el único futuro" para Líbano, donde España tiene desplegados más de 600 efectivos en la FINUL.

También se ha sumado a la condena el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha trasladado sus "condolencias al pueblo y el Gobierno serbios" por la muerte del 'casco azul' y sus "mejores deseos" de recuperación a los heridos.

Asimismo, Albares ha expresado "todo el reconocimiento, todo el apoyo y toda la solidaridad del Gobierno de España y de los españoles" a los soldados españoles en la FINUL que "bajo bandera de Naciones Unidas están realizando una labor indispensable para el mantenimiento de la paz, garantizar la soberanía e integridad de Líbano y la estabilidad de todo Oriente Medio".

EL GOBIERNO PIDE QUE SE INVESTIGUE EL ATAQUE

"Estos hechos deben investigarse, debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional", ha rematado el ministro, en declaraciones facilitadas por su Ministerio.

Exteriores también ha querido dejar constancia de la condena del Gobierno español a través de un comunicado, en el que se urge "al cumplimiento de la resolución 1701, y del alto el fuego acordado entre Líbano e Israel así como a respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, y a proteger la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz".

"España insta al pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de Líbano, como condición indispensable para la paz y la seguridad en la región, y reafirma su compromiso de seguir apoyando las valientes medidas adoptadas por el Gobierno de Líbano para restaurar el monopolio sobre el uso de la fuerza", remata el comunicado oficial.