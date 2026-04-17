Sánchez dice que estará "encantado" de verse con Machado cuando así lo desee la líder opositora venezolana

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, acompañado por miembros del Gobierno de España y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la celebración de la I Cumbre España-Brasil - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dejar claro este viernes que si no ha recibido a la líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido porque esta no lo ha querido pero que estará "encantado" de hacerlo cuando así lo considere la Nobel de la Paz, puesto que las puertas del Palacio de la Moncloa están siempre "abiertas" para todos los opositores venezolanos.

En rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, al término de la cumbre bilateral celebrada en Barcelona, Sánchez ha ratificado que se ofreció a Machado un encuentro con él durante su visita a España pero "desgraciadamente" no se ha producido porque la líder opositora "ha considerado que no era oportuno".

Así las cosas, ha asegurado que estará "encantado" de poder reunirse con ella "cuando ella tenga la oportunidad y el placer de querer reunirse conmigo". La agenda de Machado en Madrid incluye encuentros tanto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el de Vox, Santiago Abascal.

En todo caso, Sánchez ha querido dejar claro que "las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición", recordando los encuentros mantenidos con Edmundo González --candidato en las últimas presidenciales y que la oposición defiende es el presidente electo, aunque España no le reconoce como tal-- o Leopoldo López.

Ambos líderes opositores escaparon de Venezuela con ayuda del Gobierno español y se encuentra residiendo aquí, donde se les ha concedido asilo "gracias a una política humanista, a una política de reconocimiento de derechos de refugiados a personas que, por desgracia, han sido perseguidas allí", ha destacado el presidente.

Por lo que se refiere a la postura del Gobierno en relación con la situación en Venezuela, donde una intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y ha elevado a presidenta encargada a quien fuera su 'número dos', Delcy Rodríguez, Sánchez ha reafirmado que "el futuro de los venezolanos tiene que ser decidido democráticamente por los venezolanos, sin interferencias ni injerencias extranjeras".

En la misma línea se ha pronunciado Lula, después de que ambos hayan sido preguntados sobre si creen que habría que fijar un plazo para la celebración de elecciones democráticas en Venezuela. "Yo ya tengo muchas preocupaciones en Brasil para preocuparme con Venezuela", ha respondido el mandatario brasileño, si bien ha reconocido que quiere que "vuelva a ser un país feliz".

Lula ha defendido que son los venezolanos los que tienen que decidir su "destino", incidiendo en que Rodríguez está en el poder "legítimamente" debido a la ausencia de Maduro al ser ella la vicepresidenta. "Si ella quiere o no convocar elecciones, es un problema de ella, de su partido y del pueblo de Venezuela", ha recalcado.