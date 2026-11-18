El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña del PSOE, a 14 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). Pedro Sánchez actúa - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el PSOE ha condenado la agresión al candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, en Hernani, mientras que ha reprochado al líder 'popular' que no haga lo mismo con los ataques a las casas del pueblo socialistas o los insultos que él recibe.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha respondido a las críticas de Alberto Núñez Feijóo, que acusaba a Sánchez de no mostrar solidaridad por la agresión sufrida a los militantes del PP en Guipúzcoa ni haya contactado con el propio Echeverría.

El candidato socialista a la reelección el 29N ha indicado que tanto el PSOE como la federación del País Vasco condenaron el fin de semana la agresión a través de un mensaje en 'X'. "La violencia no tiene cabida en democracia. Condenarla sin matices es lo que nos diferencia a los demócratas de quienes justifican la violencia en función de contra quién se ejerce", publicó el partido en redes sociales el pasado 15 de noviembre.

Dicho esto, Sánchez ha comparado la reacción de su partido frente a la que no hace, a su juicio, el PP cuando "han atacado las casas del pueblo" del PSOE, así como la sede de la calle Ferraz. "No he escuchado al PP, porque de Vox no hablo, condenar ni solidarizarse ni con mi persona ni tampoco, por supuesto, con mi organización", ha enfatizado.

En este contexto, ha criticado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por defender la expresión 'me gusta la fruta' e incluso portar camisetas con este lema, que también apoya, en su opinión, el líder del PP. No obstante, Sánchez sí que ha justificado que se pueda "reír" de Feijóo tras su lapsus en el Congreso con la serie 'Anatomía de un instante'. "Hombre, si no sabe decir anatomía, pues permítame que le diga que algo me podré reír", ha añadido.

Asimismo, Sánchez ha afirmado que portaría la bandera de España en sus mitines en País Vasco o Cataluña, como está haciendo en otros lugares de España. "¿Por qué no?", ha preguntado.

PACTOS CON BILDU

Sobre si los pactos de legislatura con Bildu han beneficiado la excarcelación de presos de ETA, Sánchez ha explicado que el Gobierno de España "no decide la excarcelación o la reducción de un régimen de prisión", sino que la medida la aborda un juez y un fiscal. Además, ha recordado que "las competencias en materia penitenciaria están hoy en manos del gobierno de Euskadi".

Por último, el presidente ha mostrado su máximo respeto con las víctimas de ETA, a la vez que ha vuelto a reivindicar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso fin a la violencia terrorista.