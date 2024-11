Sánchez y Feijóo afrontan este miércoles su primer cara a cara por la DANA en el Congreso, un mes después de la tragedia

No han hablado pese a la magnitud de la tragedia y les separa una gran distancia, con el PP pidiendo que Sánchez dimita por caso Koldo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afrontarán el próximo miércoles su primer cara a cara por la DANA en el Pleno del Congreso, casi un mes después de la tragedia, que ha provocado más de 220 fallecidos. La cita se produce en un clima de máximo distanciamiento entre ambos, dado que el jefe de la oposición ha llegado a pedir varias veces la dimisión del jefe del Ejecutivo por los casos de presunta corrupción que, según los 'populares', "cercan al Gobierno".

"No vamos a avalar que se quiera arrastrar a todo el país en esta agonía judicial. Debe dimitir", aseguró esta semana Feijóo, que se ofreció a los socios del PSOE para explorar una posible moción de censura porque es "escandaloso" lo que se está conociendo y los españoles no van a "aguantar mucho más tiempo esta agonía judicial".

Sin embargo, Sánchez ha negado todo lo declarado ante el juez por el presunto conseguidor de la 'trama Koldo' Víctor de Aldama, al que ha tildado de "personaje" que basa su estrategia de defensa en "la mentira". También el PSOE le ha quitado credibilidad y ha insistido en que sus declaraciones son "mentira" y responden a una "estrategia judicial", en palabras de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero.

El PSOE presentó este viernes una querella conjunta de Pedro Sánchez y varios altos cargos del PSOE por injurias y calumnias contra Aldama por las acusaciones lanzadas en su declaración judicial.

DESDE MEDIADOS DE OCTUBRE SIN VERSE LAS CARAS EN EL CONGRESO

El debate de este miércoles 27 entre Feijóo y Sánchez ha creado expectación. Ambos llevan desde mediados de octubre sin batirse en duelo parlamentario por la intensa agenda internacional del jefe del Ejecutivo: el 23 de octubre estaba en Faro (Portugal) en la XXXV Cumbre Hispano-Lusa; a la semana siguiente viajó a India; el 12 de noviembre participó en la cumbre del clima en Azarbaiyán; y esta última semana se desplazó a Brasil por la cumbre del G-20.

Moncloa informó el domingo que Sánchez había solicitado comparecer el día 27 en el Congreso para dar explicaciones sobre la DANA. Sin embargo, los 'populares' replicaron que no es por voluntad propia sino porque "no tiene los votos necesarios para impedirlo" y recordaron que el Grupo Popular había registrado esa petición urgente de explicaciones el día 12 de noviembre.

El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no han hablado en estas semanas pese a la magnitud de la catástrofe. No obstante, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sí que ha mantenido dos rondas de contactos con los portavoces parlamentarios para informales de las actuaciones tras la catástrofe en el Mediterráneo.

Aún así, Feijóo se ha quejado varias veces en público de que ni Sánchez ni sus ministros le hayan telefoneado y ha dicho que solo recibe información por los presidentes autonómicos y lo que publican los medios de comunicación.

ENFRENTAMIENTO TAMBIÉN POR LA CANDIDATURA DE RIBERA

Este hecho evidencia el nivel de deterioro de la relación institucional entre Sánchez y Feijóo, que ha aumentado en los últimos meses tras los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a su esposa, Begoña Gómez, y que han llevado al presidente del PP a solicitar "formalmente" en el Congreso la dimisión del jefe del Ejecutivo.

El enfrentamiento entre ambos ha vivido otro episodio álgido esta última semana, después de que el PP apostara por bloquear el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y exigiera a Sánchez la retirada de su candidatura por su "mancha política" y "quizá judicial", tras la DANA.

Finalmente, socialistas, liberales y el Partido Popular Europeo cerraron hace unos días un acuerdo para desbloquear la aprobación del nuevo Ejecutivo comunitario, que incluirá a la ministra Ribera, un pacto que allana el camino para que la nueva Comisión Europea pueda entrar en funciones el 1 de diciembre. Sin embargo, el PP se abre a no apoyar a todo el Gobierno de Ursula von der Leyen y se debate entre el 'no' o la abstención, según han asegurado a Europa Press fuentes 'populares'.

SÁNCHEZ DEFENDERÁ A SU EJECUTIVO

En su comparecencia en el Congreso, Sánchez defenderá la actuación del Ejecutivo Central en la catástrofe que ha dejado daños muy graves en buena parte de la provincia de Valencia, e insistirá en que los afectados podrán contar con todos los recursos del Estado, todo el tiempo que sea necesario, tal como ha trasladado en las últimas semanas.

El presidente ha tratado de mantener el tono institucional y mantenerse al margen de la disputa política y el cruce de acusaciones entre el Gobierno Central y el autonómico sobre quién tuvo la responsabilidad.

No obstante, el tono ha ido subiendo y esta semana la vicepresidenta María Jesús Montero ya abrió la puerta a posibles responsabilidades judiciales que puedan recaer sobre Mazón por su "negligencia manifiesta" en la gestión de la DANA y puso el foco sobre la ausencia de Mazón en las primeras horas de la tragedia.

Hasta el momento la más dura ha sido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y líder del PSPV, Diana Morant, que ha pedido que Feijóo destituya a Mazón. A su entender, el presidente de la Generalitat "no puede seguir dirigiendo la Comunidad Valenciana" y en su comparecencia "tendría que haber asumido responsabilidades y no lo hizo". "Los valencianos ya no confían en él", afirmó esta semana.

FEIJÓO LE ECHARÁ EN CARA NO HABER DECLARADO EMERGENCIA NACIONAL

En el debate en el Congreso, el líder del PP volverá a denunciar, como ha hecho estas semanas, que el Gobierno haya estado "escondido", haciendo "mutis por el foro" y le recriminará personalmente que no declarase la emergencia nacional inmediatamente, según han indicado fuentes del PP.

Feijóo considera "ningún presidente autonómico de España" ni "ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada" para una catástrofe como ésta. "Y el Gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, no declarar la emergencia nacional, no ponerse al frente y al mando, y hacer mutis por el foro", denunció hace unos días.

Feijóo ha puesto en valor que Mazón haya puesto "su futuro político en manos del éxito" de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. "Yo creo que también eso honra a un político que encarga su futuro personal y su futuro político al éxito de la recuperación", añadió.

El pasado viernes, ante las Cortes valencianas, Mazón afirmó que si no es "capaz de liderar la reconstrucción" de las localidades de la provincia de Valencia arrasadas por la DANA del 29 de octubre, asumirá "las consecuencias políticas personalmente no optando a la reelección" como jefe del Consell.

El presidente de la Generalitat ha remodelado su Gobierno y ha informado a Feijóo de esos cambios, como la decisión de incorporar al teniente general Francisco José Gan Pampols como vicepresidente del Gobierno valenciano para la Recuperación tras la DANA.

Es filas del PP hay críticas internas por la gestión de Mazón y sectores del partido temen que contagie a Feijóo y a las marca PP en toda España. De hecho, algunos de los cargos consultados van más allá y defienden que el presidente del PP marque distancias con el presidente de la Generalitat, con el que mantiene un contacto fluido pero con el que no se ha visto en persona desde el 31 de octubre cuando Feijóo visitó el centro coordinador de emergencias.