Sánchez felicita a Mañueco y reivindica al PSOE como "la única alternativa para el cambio" en Castilla y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el cierre de la campaña del PSOE. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al candidato del PP a las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha reivindicado al PSOE como "la única alternativa para el cambio" en la Comunidad.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez ha felicitado al dirigente 'popular' por los resultados electorales. Al mismo tiempo, ha manifestado su "orgullo" por el candidato socialista, Carlos Martínez Soria.

"Orgullo del PSOE, que ha demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León", ha escrito. Asimismo, Sánchez se ha comprometido a seguir "trabajando por el futuro de todas y todos".

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños, dos más que en las elecciones de 2022, pero necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores, mientras que el PSOE mejora su resultado con dos escaños más, hasta los 30. Por su parte, Vox ha sumado un procurador, hasta los 14.

En una breve declaración sin preguntas desde la sede nacional socialista, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha sostenido que los resultados han sido "buenos" y ha recalcado que el PP sigue necesitando a Vox para gobernar "elección tras elección".

