Sánchez habla con el nuevo presidente de Bolivia con el que espera seguir cooperando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la declaración conjunta de los líderes de la Cumbre EU-MED9 2025 ante los medios de comunicación, a 20 de octubre de 2025, en Portoroz (Eslovenia). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno ha mantenido este martes una conversación con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en la que le ha trasladado su felicitación por la victoria electoral y le ha expresado su deseo de que ambos países continúen cooperando.

"He hablado con Rodrigo Paz para felicitarlo por su triunfo electoral y expresarle el compromiso de España con Bolivia", ha indicado Sánchez en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press en el que además ha reafirmado su voluntad de "seguir fortaleciendo una relación basada en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo".

En la víspera el jefe del Ejecutivo ya dio la enhorabuena a Paz, tras imponerse en la segunda vuelta frente al expresidente Tuto Quiroga y expresó su reconocimiento al pueblo boliviano por "su compromiso democrático".

Además, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, expresó la voluntad del Gobierno español de trabajar con el nuevo mandatario, candidato del Partido Demócrata Cristiano.