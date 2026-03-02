Sánchez llama a detener la "espiral" y condena las acciones de Irán, Israel y Hezbolá en las últimas horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a "detener de inmediato la espiral" que se está produciendo en Oriente Próximo a raíz del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, condenando las acciones llevadas a cabo en las últimas horas por el régimen iraní así como por el partido-milicia libanés Hezbolá y por el Ejército israelí en Líbano.

"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes", ha denunciado Sánchez en un mensaje en la red social 'X'.

El presidente ha condenado "enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región" que ha llevado a cabo Irán, recordando que el régimen iraní ha atacado Arabia Saudí, Bahréin, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.

"También condenamos", ha añadido el presidente, "el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano", que en las últimas horas ha dejado al menos 30 muertos, según las autoridades libanesas. Cabe recordar que hay unos 650 soldados españoles desplegados en este país en el marco de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL).

"Deben detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo", ha reclamado el jefe del Ejecutivo, en línea con el mensaje que ha estado trasladando el Gobierno desde el sábado, rechazando el "ataque unilateral" lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán así como la respuesta iraní a los mismos y reclamando la desescalada.