Sánchez llama a los países iberoamericanos a apoyar a Ucrania: "Mañana podríamos ser cualquiera de nosotros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un encuentro en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid - POOL MONCLOA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ante los representantes de varios países iberoamericanos y en presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la necesitad de apoyar a Ucrania frente al "agresor" Rusia porque de lo contrario se estaría "abriendo las puertas a la ley del más fuerte" y lo mismo le podría ocurrir a cualquiera de estos países.

Zelenski ha sido invitado expresamente por Sánchez a mantener un encuentro con varios de los líderes y cancilleres que han asistido a la Cumbre Iberoamericana de Madrid en los márgenes de esta cita, en el que han participado, entre otros, los presidentes de Honduras, Nasry Asfura, y de Guatemala, Bernardo Álvarez.

En una breve intervención, el presidente del Gobierno ha expuesto a los países iberoamericanos, muchos de los cuales se han mostrado reticentes en el pasado a respaldar a Kiev, los motivos por los que, en su opinión, "hay que apoyar a Ucrania". "En esta historia de agresión", ha explicado, "hay un agresor y hay un agredido".

"Hay alguien que vulnera la legalidad internacional y alguien que sufre la vulneración de esa legalidad internacional. Hay un pueblo que lucha por decidir libremente dónde ubicarse desde el punto de vista geopolítico" y mira a Europa "para consolidar su proyecto de democracia".

Y frente a eso, ha añadido, "hay un país que no reconoce ni la identidad nacional de Ucrania, ni por supuesto su derecho a decidir libremente sobre su pueblo". "Ese agresor es Rusia y ese agredido es Ucrania", ha remarcado.

Sánchez ha sostenido que dado que en la declaración de Madrid los líderes de la Comunidad Iberoamericana han reafirmado el respeto por la legalidad internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, entre los que figura "el respeto a la integridad territorial y la soberanía nacional de los pueblos del mundo", deberían apoyar a Ucrania.

"El mundo debe apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad y en su lucha por la legalidad internacional, porque, de lo contrario, lo que estaríamos haciendo es abrir las puertas y legitimar la ley del más fuerte", ha defendido, advirtiendo de que "pasado mañana, podemos ser cualquiera de los pueblos de las naciones que estamos en torno a esta mesa".

Así pues, ha insistido, no se trata solo de "un ejercicio de empatía, sino también un ejercicio en defensa del interés colectivo, en defensa del interés de cada una de las naciones" que conforman la Comunidad Iberoamericana, al tiempo que ha explicado que Europa apoya a Kiev porque el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere acabar con el proyecto europeo.

Por otra parte, Sánchez ha reiterado una vez más a Zelenski, con quien posteriormente mantendrá un encuentro en el Palacio de la Moncloa, el respaldo de España. Pese a la distancia geográfica, le ha dicho, "el pueblo español tiene muy claro que estamos del lado correcto de la historia" al apoyar al presidente ucraniano y a su pueblo. Según Sánchez, se trata de un apoyo "trasversal, con independencia de cuál sea la ideología y los partidos políticos".