Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelenski

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a Kiev para mantener un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, con vistas a trasladarle el apoyo y solidaridad de España con este país ante la invasión rusa y su compromiso con la paz.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY