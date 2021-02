Sánchez pide "romper el cordón sanitario" del independentismo a Illa (PSC) votándole

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes el voto para el candidato del PSC, Salvador Illa, para "romper el cordón sanitario" que los independentistas han puesto a los socialistas firmando un documento en el que se comprometen a no llegar a acuerdos con ellos sea cual sea el resultado electoral del 14 de febrero.

En el cierre de campaña de los socialistas junto a Illa, la presidenta del Senado, Pilar Llop y la número 2 de la candidatura, Eva Granados, Sánchez ha calificado el acuerdo firmado por los independentistas de "pacto del miedo, la foto de colón del independentismo".

"Vale la pena leer ese papel, porque no hay una sola razón, no hay un solo argumento positivo. Lo único que dice es 'No. Nunca. Jamás de los jamases pactaremos con Salvador Illa y con el partido socialista'. Esa es su propuesta para Cataluña: odio eterno", ha zanjado.