Sánchez regala a León XIV un bonsái de olivo español en su encuentro en la Nunciatura como símbolo de paz

El Papa León XIV sale de la sede de la Nunciatura Apostólica, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado un bonsái de olivo español de 13 años de edad al Papa León XIV durante el encuentro que ambos han mantenido este lunes en la Nunciatura Apostólica.

El olivo es "símbolo universal de paz, dialogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano", señalan fuentes de Moncloa sobre el regalo que ha elegido el presidente para el Pontífice, que lleva a cabo una visita apostólica en España desde este sábado.

En ese sentido señalan que se trata de una especie que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y representa "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica".

Consideran además que este obsequio es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible "como un puente entre lo rural y lo global".