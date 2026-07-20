Sánchez regala al presidente de Argelia una camiseta de la selección con su nombre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la final del Mundial de fútbol en Nueva York, que ha ganado la selección española frente a la argentina. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

ARGEL 20 Jul. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, una camiseta roja de la selección española serigrafiada con su nombre y con el número 26 en el encuentro que ambos han mantenido este lunes en el Palacio de El Mouradia, en Argel, según han informado fuentes gubernamentales.

A su llegada, en la que ha sido recibido con honores en el palacio presidencial, Tebune ha saludado a Sánchez y le ha dado la enhorabuena tras ganar España el Mundial de fútbol frente a Argentina por 1-0 este domingo en Nueva York.

Sánchez, que ha tenido que ajustar su agenda en Argel al volar directamente desde Estados Unidos y llegar con cierto retraso, tiene previsto recibir esta tarde en el Palacio de la Moncloa a la selección, que previamente acudirá al Palacio de la Zarzuela, donde les recibirán los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, quienes también estuvieron presentes la víspera en la consecución del segundo Mundial para España.