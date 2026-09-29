Sánchez reivindica que ha hecho su parte al aprobar los decretos de Vivienda y "ahora le toca al Congreso"

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro con organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda, en el Complejo de La Moncloa, a 22 de - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la labor del Gobierno de coalición al aprobar este martes dos reales decretos con medidas sobre Vivienda e insta a sus socios parlamentarios a hacer "su parte" y convalidar las medidas este viernes en el Congreso.

"Hemos escuchado a la gente", ha reivindicado en un vídeo publicado en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, en el que recalca el "paquete ambicioso" que a su juicio "incorpora posiciones diversas" y que, sostiene, "permite construir una mayoría parlamentaria suficiente para combatir esa emergencia habitacional".

Sánchez ha hecho estas declaraciones horas después de que el Consejo de Ministros aprobara dos reales decretos leyes, uno con el grueso de las medidas, como la prohibición de desahucios hasta 2030, la prohibición de compra de vivienda a 'fondos buitre' hasta 2028 y bonificaciones fiscales a pequeños propietarios, entre otras. Y otro separado con la renovación automática de los contratos de alquiler, que tiene menos posibilidades de ser convalidado.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado que las medidas aprobadas persiguen "proteger a quienes más lo necesitan", además de "acabar con la especulación y los abusos en el mercado de la vivienda" y por último "aumentar la oferta de vivienda asequible", con iniciativas como el blindaje del parque público de vivienda gestionado por la empresa estatal Casa 47.

"El Gobierno por tanto ha hecho su parte (...) hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde al Congreso de los Diputados hacer su parte", ha reclamado. En la misma línea ha pedido a los grupos parlamentarios --"aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo", según ha precisado-- que sean "empáticos" con los ciudadanos y cuando vayan a votar pongan los intereses de la gente por encima de los de "los especuladores".

"Tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos", ha pedido.

Finalmente ha cargado contra PP y Vox, reprochando que no se puede "esperar nada" de ellos, como a su juicio queda demostrado en las comunidades autónomas donde gobiernan.