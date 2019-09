Sánchez reivindica la II República frente a "un dictador que colaboró con el régimen nazi"

Actualizado 26/09/2019 10:59:24 CET

September 25, 2019 - New York, NY, United States: Pedro Sanchez, President of Spain, at the United Nations. (Michael Brochstein/Contacto) - Michael Brochstein

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles en una entrevista en CNN en español la II República frente a Francisco Franco, "un dictador que colaboró con el régimen nazi". Al ser preguntado en una entrevista en el medio estadounidense, si Franco sigue ocupando un lugar central en la vida española, Sánchez ha preferido centrar su mensaje en la España republicana. "A mí me gusta más reivindicar la España de la Segunda República, la España que emigró, que se exilió como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura, y que acabó en muchos de los países latinoamericanos que son países hermanos a los cuales siempre vamos a estar agradecidos por su acogida", ha recalcado en esta conversación que tiene lugar en Nueva York, donde Sánchez ha participado en la Asamblea General de la ONU. "¿Por qué digo esto? Porque creo que es bueno que empecemos a reivindicar esa España republicana, una España que defendió derechos y libertades que desgraciadamente fueron mancillados por la dictadura franquista", ha continuado Sánchez, asegurando que sus valores fueron recuperados por la Constitución de 1978 y la monarquía parlamentaria. Así, ha defendido que la exhumación de los restos del dictador se realizará procediendo con la Ley de Memoria Histórica, con la Resolución aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados que "dice que no puede haber un mausoleo", en homenaje a un dictador. "Un dictador que colaboró con el régimen nazi y que, en consecuencia, lo que hizo fue defender todo lo contrario de lo que representa la paz y la democracia", ha resaltado.