El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un acto de campaña del PSOE, a 24 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha recriminado este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las advertencias que ha lanzado al Ejecutivo para que respete la independencia judicial mientras, señala, ha evitado criticar al PP por este mismo asunto.

Sánchez se ha quejado de que el CGPJ "en su vertiente conservadora" se ha expresado "con excesivo celo" cuando él ha manifestado su opinión contraria a alguna decisión judicial, pero no hacen lo mismo con "dirigentes de la derecha". Además, considera "sorprendentes" algunas decisiones judiciales como suspender el derecho al voto de nacionalizados por la 'ley de nietos' y considera que se está "cercenando" un derecho fundamental.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press ha sido interrogado sobre si hay jueces que favorecen a partidos políticos y ha dicho que tiene que ser "contenido" para evitar que el órgano de gobierno de los jueces le reprenda.

El pasado mes de junio, el CGPJ reivindicó en un comunicado la necesidad de "respetar la independencia del Poder Judicial" frente a la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado". De este modo respondían a declaraciones de miembros del Gobierno que criticaban actuaciones judiciales en casos que afectaban al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Este miércoles, Sánchez se ha quejado de que el CGPJ no ha emitido comunicaciones similares contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que ha avisado de que el líder socialista acabará imputado.

Tampoco contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por adelantar decisiones judiciales contra cargos del Gobierno diciendo que iban a ir "pa'lante". "No he escuchado decir nada al CGPJ ni tampoco a las asociaciones judiciales conservadoras", ha lanzado.

DECISIONES "SORPRENDENTES" DE LOS JUECES

Aunque dice que debe ser "contenido" en sus expresiones, sostiene ue hay decisiones judiciales "francamente sorprendentes" y piensa que es una opinión compartida con un gran número de ciudadanos.

"No voy a hablar de cuestiones personales", ha seguido Sánchez, que suele criticar con dureza los procesos judiciales que han condenado a su hermano, David Sánchez y tienen a su mujer, Begoña Gómez, pendiente de juicio oral por tráfico de influencias y malversación.

Así, ha criticado el "recorte del derecho al voto de cientos de miles de personas", ordenado por el Tribunal Supremo a los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos'. "Un derecho fundamental, el de la participación política en una democracia, se ha visto cercenado", ha señalado.

"HE NOMBRADO ENTRE 54 Y 56 MINISTROS Y ESTAMOS HABLANDO DE UN CASO DE CORRUPCIÓN"

Sobre los casos de corrupción que ha sufrido el Gobierno, y preguntado por lo que ha fallado en su criterio a la hora de elegir a personas de su máxima confianza que después han sido investigadas judicialmente, Sánchez ha subrayado que en sus dos legislaturas ha nombrado "entre 54 y 56 ministros" y ha habido "un caso de corrupción", en referencia al del exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años por irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

El presidente ha reconocido que el 'caso mascarillas' le ha hecho "mucho daño" personalmente porque, según ha defendido, el PSOE es "un partido limpio". "Soy un político íntegro", ha recalcado Sánchez, que también ha puesto en valor a sus ministros, que "han hecho un trabajo extraordinario" y se han dedicado al servicio público "todas sus horas del día".

Dicho esto, Sánchez ha resaltado que "la corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero" a las prácticas corruptas sí, por lo que ha recordado que él ha pedido "perdón", además de promover reformas "no solo internas" en el PSOE, sino también medidas legislativas en el Congreso, como la ley de 'lobbies', para poner coto a la corrupción.

Al ser cuestionado por las deficiencias internas en el PSOE tras las casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Sánchez ha señalado que "detectó" que el secretario de Organización acumulaba poder "en la decisión de contratación de determinados servicios" y ha defendido la implantación de la "doble firma" para reforzar los mecanismos de control.

También ha destacado el "refuerzo de los mecanismo de acoso sexual" en el PSOE, tras las denuncias al exdirigente socialista Paco Salazar, que fue su asesor, y ha contrapuesto esta posición frente a la del PP, al que le ha pedido que expulse "de una vez" al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por "un caso flagrante de acoso sexual".

NO HUBO "FALLOS" EN LA INTELIGENCIA ESPAÑOLA EN LA CRISIS DE CEUTA

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha reiterado que la avalancha de inmigrantes en Ceuta no pudo ser anticipada por "ningún servicio de inteligencia", tampoco por el español que, según ha insistido, no tuvo "ninguna advertencia" de la crisis de finales de julio en la ciudad autónoma.

Así, ha defendido que no hubo "fallos" en el servicio de inteligencia español por no prever la crisis en Ceuta y ha vuelto a poner el foco en "la utilización de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, en manos de unos pocos, para desestabilizar a naciones enteras".

También ha insistido en su defensa de que no hay "elementos" que responsabilicen a Marruecos en la entrada de unos 100.000 inmigrantes a Ceuta, recordando que es un asunto que está judicializado, y ha defendido la "cooperación muy intensa" con el reino alauita en el control de una frontera que "se desbordó".