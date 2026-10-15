Sánchez respalda a Montse Mínguez ante los señalamientos por las propiedades inmobiliarias de su marido

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

BRUSELAS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respaldado a la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Montse Mínguez, después de las acusaciones de incoherencia lanzadas por la oposición tras conocerse que su marido posee decenas de viviendas.

"Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja", ha indicado al ser interrogado al respecto a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas. A continuación, ha dejado claro que la dirigente socialista mantiene su apoyo. "Por supuesto", ha asegurado.

Sánchez ha respondido de este modo después de que el PP denunciase la "incoherencia" de Mínguez, tras conocerse que su pareja maneja un 'holding' con una treintena de pisos por valor de varios millones de euros y que habría desahuciado a inquilinos, según la información publicada por 'Artículo 14'.

Los 'populares' además, retaron al PSOE a celebrar un debate "serio y en profundidad" sobre las políticas de vivienda y ahora Sánchez ha mostrado su "sorpresa" por esta propuesta del PP y ha replicado echando en cara la compra de un ático por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que, según los socialistas, iba a ser la vivienda de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

"A mí me sorprende mucho que el Partido Popular, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país", ha lanzado el jefe del Ejecutivo.

A continuación, Sánchez ha instado al principal partido de la oposición a votar a favor de la convalidación de los reales decretos en materia de vivienda este viernes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Estos decretos fueron tumbados recientemente por el Pleno de la Cámara Baja, en parte, gracias al voto en contra del PP, lo que derivó, asegura Sánchez, en el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. "A lo mejor esto les hace replantearse a los grupos parlamentarios de derecha que tumbaron esos reales decretos", ha ironizado.