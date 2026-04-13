Sánchez se reúne en Pekín con el CEO de Xiaomi para atraer nuevas inversiones a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe la cátedra honoraria en la Academia China de Ciencias - MONCLOA

Recibe una cátedra honoraria en la Academia China de Ciencias y destaca la investigación conjunta en astronomía y agricultura

PEKÍN, 13 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este lunes la sede de la empresa tecnológica Xiaomi en Pekín, en la primera jornada de su viaje oficial a China y se ha reunido con el CEO y fundador, Lei Jun, para intentar atraer nuevas inversiones.

Sánchez le ha trasladado que España ofrece un ecosistema industrial y logístico competitivo para "proyectos de cooperación tecnológica" entre empresas chinas y españolas. El objetivo es explorar nuevos posibles proyectos de colaboración con Xiaomi, que en la actualidad ya trabaja con empresas españolas en los sectores de la automoción y la manufactura avanzada, según trasladan desde Moncloa.

Sánchez ha destacado las capacidades tecnológicas, "el talento y la fiabilidad" del tejido industrial español y el papel creciente del país como centro europeo de infraestructuras digitales, centros de datos y proyectos sobre inteligencia artificial.

A su vez, el fundador de Xioami ha felicitado a Sánchez por el crecimiento económico de España, que ha calificado como "vertiginoso y muy positivo", según indican desde el Gobierno. Previamente Lei ha acompañado al presidente y al resto de la delegación española por una exposición de los productos de la compañía china: los nuevos vehículos eléctricos, una recreación de una vivienda inteligente con sistemas domóticos y una sección dedicada a componentes de automoción como chasis, motores eléctricos o baterías.

Previamente la jornada comenzó con un discurso del jefe del Ejecutivo en la Universidad de Tsinghua, la más importante del país en las ramas de ciencia y tecnología, en la que se licenció el actual presidente Xi Jinping en ingeniería química.

Allí Sánchez ha apostado por profundizar la relaciones económicas con China y pidió a las autoridades del país que "se abran" a los productos y empresas europeas para que el viejo continente no tenga que recurrir al aislacionismo. Además pidió reducir el actual déficit comercial, "insostenible" a medio y largo plazo, según advirtió.

POLÍTICA BASADA EN CIENCIA

Aunque la visita a China --la cuarta que realiza en cuatro años-- tiene un marcado carácter económico, Sánchez también ha querido poner el foco en la cooperación bilateral en el ámbito científico y ha visitado la Academia China de las Ciencias, que le ha condecorado como catedrático honorario.

En un mundo que está cambiando rápidamente, la ciencia, afirma, resulta esencial. "Ya no es una opción, es una necesidad", para enfrentar amenazas globales como el cambio climático, la salud global y la gobernanza de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

"La ciencia nos ayuda a comprenderlos, convirtiéndolos en oportunidades para el progreso. Nos proporciona pruebas, método y claridad. Y en tiempos de incertidumbre, esa claridad es lo que nos permite actuar con confianza y diseñar mejores políticas públicas", ha trasladado.

En ese sentido ha destacado la cooperación entre investigadores e instituciones de China y España que, sostiene, se ha fortalecido en los últimos años. "Los investigadores se desplazan entre nuestros países. Las ideas viajan. Y juntos, construimos un conocimiento que ningún país podría construir por sí solo", ha celebrado.

INVESTIGACIÓN ESPACIAL Y ALIMENTARIA

En concreto ha mencionado la misión Smile, un proyecto espacial que permitirá obtener la primera imagen global de la magnetosfera terrestre y mejorará las previsiones meteorológicas espaciales, clave para proteger los satélites y las redes energéticas y de comunicaciones.

También ha destacado otros proyectos de investigación sobre seguridad alimentaria que están desarrollando nuevas tecnologías para la agricultura sostenible que, a su juicio, ponen de manifiesto que la cooperación fortalece la ciencia "mejora su calidad y amplía su impacto".

Así, tras ser designado catedrático honorario se ha comprometido a promover nuevas investigaciones conjuntas y apoyar el intercambio de talento. "España y China seguirán trabajando codo con codo, haciendo avanzar el conocimiento por el bien común. Ese es el camino en el que creemos. Y ese es el futuro que queremos construir", ha terminado.