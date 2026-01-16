Sánchez seguirá los contactos sobre el envío de tropas a Ucrania el martes con Sumar y ERC y el jueves con Bildu y PNV

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuará la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para abordar el posible envío de tropas de paz a Ucrania el próximo martes 20 de enero con los portavoces de Sumar y ERC y el jueves 22 con Bildu y PNV.

Previamente, el lunes 19, recibirá en La Moncloa a las 18 horas con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para arrancar esta serie de encuentros en los que el jefe del Ejecutivo quiere informar sobre el envío de militares a suelo ucraniano, una vez que se firme un acuerdo de paz.

Feijóo, no obstante, ha dejado claro que quiere abordar más temas y hablar de la política exterior de España en su conjunto, de la situación en Venezuela y de las relaciones del Ejecutivo de Sánchez con el régimen chavista.

La ronda continuará el martes con el socio minoritario de coalición, Sumar, a las 10 horas y una hora después será el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Dos días después, el jueves, Sánchez se reunirá con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa y a continuación con la representante del PNV, Maribel Vaquero.