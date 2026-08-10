Sánchez traslada a Colombia la solidaridad de España tras el terremoto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras su despacho con el Rey Felipe VI, en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha trasladado el "cariño y solidaridad" de España con el pueblo colombiano tras el "terrible terremoto" que ha sacudido el país este lunes y ha dejado más de 100 muertos.

A través de un mensaje en 'X', Sánchez ha expresado que el pensamiento de los españoles "está con las víctimas, sus familias y todas las personas damnificadas". "España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", ha finalizado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que se encuentra siguiendo la situación en Colombia, a la vez que ha trasladado de igual forma su solidaridad con "el pueblo hermano".

Asimismo, ha recordado que la Embajada de España en Colombia y el Consulado General de España en Bogotá están ya movilizados para ayudar a los españoles en el país. El Consulado ha facilitado a través de redes sociales la línea de teléfono "123" para emergencias así como el teléfono de emergencia consular (+57 316 4733216, solo para españoles) y el correo del Consulado (cog.bogota@maec.es).

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, al noroeste del país, y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

Según el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, hasta el momento han muerto 111 personas en distintos departamentos, siendo los de Risaralda y Valle del Cauca los más afectados.