El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, atiende a los medios durante Los Desayunos de La Portada de Extremadura, a 6 de noviembre de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado este miércoles, ante un posible pacto con Vox tras las generales, que no habrá "ningún retroceso" en igualdad o en lucha antimaltrato. Es más, ha dicho que para el PP es "incuestionable" la violencia contra la mujer, si bien ha admitido que "hay otras violencias" que tienen también "un impacto social desgarrador".

"No va a haber ningún retroceso en la defensa de la igualdad de hombres y mujeres o en la lucha contra el maltrato. Faltaría más", ha subrayado Sémper durante una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, en la que se ha mostrado convencido de que el PP "va a ganar las elecciones" y "conformar gobierno" porque percibe "una ola de cambio".

Coincidiendo con el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer, Sémper ha asegurado que la violencia de género "interpela a todos" porque es "un drama inabarcable por la dimensión y por el impacto que tiene". "47 mujeres han sido asesinadas este año. Es una cifra insoportable", ha afirmado.

Al ser preguntado que harán si Vox aprieta al PP para que ponga fin al sistema de protección de las víctimas de violencia machista, Sémper ha respondido que "no va a haber ningún retroceso" porque el PP no va a dar "ni un paso atrás en la lucha contra la violencia, contra la mujer". "La lucha contra la violencia contra la mujer y contra la violencia de género es algo que está en el ADN del Partido Popular", ha manifestado.

"HAY QUE INCORPORAR LA LUCHA CONTRA OTRAS VIOLENCIAS"

En cuanto a si el PP podría acepar el término violencia intrafamiliar que utiliza Vox, Sémper ha señalado que es "obvia" la violencia contra la mujer y ha dejado claro que para el PP es algo "sagrado", "indiscutible" e "incuestionable", pero hay que "hablar de muchas violencias que existen".

"Hay que incorporar la lucha contra otras violencias", ha dicho, citando otras "violencias específicas" que también tienen "un impacto social desgarrador", como la violencia contra la infancia o la violencia contra los mayores. A su entender, "todas deben de estar en un nivel de atención por los poderes públicos extraordinariamente importante".

A cuatro días de las elecciones, Sémper ha reiterado que el PP no renuncia a un Gobierno en solitario, pero ha admitido que es "posible" que tengan que llegar a acuerdos con Vox, dejando claro que "esos pactos nunca van a desdibujar aquellos avances" que "son fundamentales", como "las políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres" y "avances sociales".

Según ha añadido, esas políticas no es que sean "una línea roja" sino que "son líneas infranqueables" y, por tanto, "cualquiera que quiera llegar a un acuerdo con el Partido Popular lo tiene que saber".

Sin embargo, Sémper cree que con el Gobierno de Pedro Sánchez se han producido "retrocesos en la defensa de los intereses de la mujer", como "normalizar en cierta forma el discurso público de la prostitución", los fallos en las "pulseras de control de los maltratadores" o las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'.

Además, ha subrayado que no se ha aprobado una ley contra el proxenetismo, "que es fundamental". "Creo que se han producido unos retrocesos que no se deben de volver a producir. Y si gobierna el Partido Popular en compromiso, es al contrario. Seguir avanzando, progresar y que las políticas sean eficaces", ha enfatizado.

EL PP ACUDE AL PARADOR DE TERUEL O EL PISO DE JÉSSICA

Ante el hecho de que este 25N el PP vaya a ir al Parador de Teruel o el piso de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, Sémper ha recalcado que estos años, con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sucedido algo "verdaderamente vergonzoso" que tiene que ver con la prostitución, "que es una forma también de violencia contra la mujer".

Así, ha recalcado que con el actual Ejecutivo se ha "utilizado el dinero público para contratar a sus queridas, a prostitutas", al tiempo que "han sido utilizados recursos públicos para hacer fiestas en las que había también prostitutas". "Y esto es lo que hemos querido ejemplificar. Esto es una forma de violencia contra la mujer también", ha abundado.

¿QUÉ CAMBIARÍA EL PP SI GOBERNARA?

Al ser preguntado qué cambiaría el PP si gobernara, Sémper ha señalado que el Plan Nacional contra la Violencia de Género es una herramienta que debe "ser más útil" de lo que está siendo y, por lo tanto, deben "evaluar" ese plan porque "algo está sucediendo si no está siendo capaz de impactar positivo". "Tenemos una herramienta útil, pero debe ser más útil si los datos no mejoran. Con lo cual debemos abrir una reflexión profunda, actualizarlo, mejorarlo", ha añadido.

Además, ha apostado por "mejorar el sistema de reacción y de protección contra las mujeres" y por reforzar "la capacidad de la policía y de la Guardia Civil en la protección y en la persecución del delito", con "sanciones más fuertes y más duras".

Sémper ha defendido también "ampliar la prisión permanente revisable para los violadores y para los agresores sexuales y para aquellos asesinos que ocultan el cuerpo de su víctima", al tiempo que ha abogado por reforzar Viogen y vincularlo con el Ministerio de Interior, "que ahora mismo no está".