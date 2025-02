Sémper (PP) insta al PNV a decidir si seguir como "subalterno de Sánchez" o "recuperar" su posición política

Avala el tono duro de Tellado porque cada político "tiene su perfil" y evita comentar tuits de la cuenta oficial del PP

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura del y portavoz del PP, Borja Sémper, ha instado al PNV que decida en este nueva etapa si quiere seguir siendo "un subalterno" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o si prefiere "recuperar" su posición política. Además, ha asegurado que los 'populares' no van a "tragar con todo" como hace el PSOE para "ganarse el apoyo" de los jetzales.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha sostenido que el PNV está "en una encrucijada" porque está atado a los pactos de gobierno en Euskadi y en la diputaciones con el PSE, mientras ve que Bildu crece electoralmente porque se ha convertido en el "conseguidor" de cesiones en Madrid, un puesto que tradicionalmente habían ocupado los jetzales.

"Yo también entiendo las dificultades del PNV para desprenderse de la tutela del PSOE, porque que en Euskadi depende del PSE el gobierno vasco, las tres capitales y las diputaciones. Con lo cual, la situación del PNV es endiablada, y tendrán que resolver ellos qué quieren ser, si un subalterno de Sánchez o quiere volver a recuperar una posición política", ha explicado.

Sémper también se ha referido a los recientes desencuentros entre el PP y el PNV, asegurando que la posición de los 'populares' no va a cambiar en un intento de llegar a acuerdos con otras formaciones. "Lo que no puede pretender otro partido es que tú dejes de defender lo que quieres para ganarte su apoyo. Oiga, el acuerdo es otra cosa. El PNV, por lo tanto, tiene que ganar un poquito de humildad", ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado que al PNV "lo que le pasa es que está incómodo cuando alguien le lleve la contraria", lo que en su opinión debería llevar a los jetzales a pensar que "el PP no es Sánchez" y que no van a "tragar con todo".

"Defendemos a cerca de nueve millones de españoles que nos votaron en las últimas elecciones generales. Y aspiramos a que nos voten más, también muchos votantes del PNV, votantes del PSOE, que se sientan reflejados en una política identificable, clara y que aporte sensatez", ha remachado el portavoz del PP.

AVALA EL TONO DURO DE TELLADO: "CADA POLÍTICO TIENE SU PERFIL"

Con respecto al cruce de declaraciones entre el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el portavoz del PNV --y probable futuro presidente de la formación nacionalista vasca--, Aitor Esteban, Sémper ha defendido que es normal que cada político tiene su propio perfil y que "se manifieste de maneras diferentes".

"Si todos los políticos fuéramos iguales solo habría falta uno por cada partido. Nos sentamos centenares de personas y cada uno tiene un perfil, un estilo y una manera de pronunciarse", ha argumentado.

Asimismo, ha señalado que los "epítetos" y "adjetivos calificativos" que "recibe" el portavoz del PP en la Cámara Baja "son también excesivamente duros", y ha esgrimido que, aunque "tanto el fondo como la forma" son igual de importantes", cada uno tiene que "defender" su posición política.

EVITAR COMENTAR SOBRE 'X'

Cuestionado también por un mensaje publicado en la cuenta oficial del PP en la red social 'X', en el que los 'populares' se han referido a la reciente renuncia del hermano de Pedro Sánchez a su puesto en la Diputación de Badajoz asegurando que ya hay "un Sánchez menos" y que ahora hay que ir "a por El Uno", Sémper ha respondido que no habla de Twitter.

"Es que yo no hablo de Twitter. Lo siento mucho. No hablo de Twitter. Es que no hablo de Twitter porque creo que el tono, que la conversación en la que está instalada esa red social, es una red social, a mi juicio, que contamina la política y en la que yo no me quiero ver reflejado", ha recalcado, eludiendo responder.

Con ello, ha aseverado que "a estas alturas" no hay que "escandalizarse" ni "dramatizar" por mensajes en esa red social, y ha defendido que si su partido "recibe todo tipo de improperios" pueda "tener un intento de manifestarse con algo de humor o sorna sobre la realidad".