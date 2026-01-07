El Senado convoca el pleno para escuchar a Montero y Aagesen y aprobar y debatir la nueva comisión sobre la SEPI

Archivo - (I-D) La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, n el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madr - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha convocado el pleno extraordinario del próximo 15 de enero en el que están previstas las comparecencias de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, a la espera de que el Gobierno confirme su asistencia.

En esa sesión, que comenzará a las 10.30 horas y se espera que termine sobre las 18.00 horas, también se debatirá la creación de la nueva comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anunciada por el PP, que hará uso de su mayoría absoluta para aprobarla, según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Así se ha decidido en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, que se ha reunido este miércoles para determinar los pormenores de la sesión, dos días después de que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunciara el impulso a este nuevo organismo, que intentará dilucidar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez realizó "favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

Según informaron fuentes 'populares', la idea es que la comisión se debata y apruebe en el pleno el próximo 15 de enero para, posteriormente, convocar la primera sesión, previsiblemente en febrero, y constituir la mesa y los miembros que formarán parte del organismo.

Las mismas fuentes deslizaron la posibilidad de citar a la propia Montero --como responsable política de la SEPI--, así como del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, o la exmilitante socialista Leire Díez.

La creación de este organismo llega después de las detenciones de Díez, Fernández y Antxon Alonso, empresario y socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar, el pasado mes de diciembre por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por irregularidades en la contratación pública, el pasado mes de diciembre de 2025.