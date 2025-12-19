El Senado de EEUU da luz verde al nuevo embajador de Trump para España, el empresario Benjamín León

Archivo - El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense - SENADO DE EEUU - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad este jueves al candidato del presidente, Donald Trump, como nuevo embajador en España, Benjamín León, una vez completado el procedimiento para su ratificación que arrancó hace nueve meses.

La Embajada estadounidense en Madrid ha felicitado a León, un empresario de origen cubano, por su confirmación tras ser nominado por Trump a principios de enero de este año, antes de su regreso a la Casa Blanca el 20 de ese mes.

"Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde presentará sus cartas credenciales al Rey Felipe VI, y trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países", ha sostenido la legación diplomática en su cuenta en la red social X.

Durante su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Senado a mediados de octubre, Leon aseguró que trabajará para "revertir" el "gran error" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de negarse a destinar el 5% del PIB en gasto militar, a pesar de lo acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en La Haya.

Entonces, sostuvo que "es realmente preocupante" que Sánchez "se comprometiera" junto con el resto de países europeos a alcanzar el objetivo del 5% y que ahora afirme que "solo llegarán al 2%", en línea con las críticas que en varias ocasiones ha manifestado públicamente Trump respecto a la postura del Ejecutivo español.

"Trabajaré diligentemente con el Gobierno español para que comprendan que es un gran error (...), para revertir y cumplir con el compromiso", se comprometió el futuro embajador.

España "siempre ha sido un gran socio de Estados Unidos durante casi toda su vida", dijo León durante su audiencia de confirmación, destacando que "han sido un gran anfitrión" del Ejército estadounidense "durante 70 años, y más", en referencia a los Pactos de Madrid de 1953, en los que se le cedieron varias bases militares en territorio español.

"Vino a Estados Unidos desde la Cuba comunista cuando tenía 16 años, con sólo cinco dólares en el bolsillo, y logró convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un increíble negocio", destacó Trump sobre León, de 80 años, cuando anunció su designación.

Estados Unidos ha estado sin embajador en Madrid desde la marcha anticipada de la anterior, Julissa Reynoso, quien dejó su cargo en junio de 2024 para regresar a su actividad laboral previa en Estados Unidos antes de ser nombrada por Joe Biden.