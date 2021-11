Sernauto celebra una jornada sobre proveedores y transformación de la movilidad en Motortec Madrid

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VIII Encuentro de la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, tendrá lugar este jueves, día 11, con el lema 'Proveedores de automoción: transformando la movilidad', una jornada que cuenta con la colaboración Motortec Madrid, que tendrá lugar del 20 al 23 de abril de 2022, en las instalaciones de Ifema Madrid.

El evento, que arrancará a las 12 horas en el Auditorio Sur del Recinto Ferial, será inaugurado por la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y clausurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Además, el director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la jornada, que servirá para hacer una presentación de Motortec Madrid.

El acto servirá para mostrar las capacidades de los proveedores de automoción instalados en España para la nueva movilidad conectada, automatizada y sostenible. Entre otras cuestiones, se abordará cómo el sector está afrontando los retos en relación con la movilidad, la automatización y la digitalización; las innovaciones y soluciones tecnológicas "made in Spain" que se están desarrollando, y de qué forma la industria 5.0 y, especialmente el talento, está siendo clave para la competitividad de las empresas.

Tras la inauguración, se abrirá el Diálogo 'Movilidad: Retos y oportunidades para la industria de automoción española', con los presidentes de Deloitte y Sernauto.

La primera sesión, "Movilidad sostenible, segura, conectada y automatizada", se configurará en una mesa redonda moderada por Ana Paul, directora de Innovación Tecnológica de CTAG, con la participación de Fernando Brea, Head of Collaborative Projects de Cellnex Telecom, Jordi Mestre, Product engineer Director of the eMobility Business Unit de Ficosa, un representante de Ajusa, Ernesto Salas, director de Relaciones Institucionales de Renault, y Jordi Llidó, socio responsable de Fabricación y Automoción de Deloitte.

En una apuesta por la movilidad del futuro, Ifema Madrid ha programado además un nuevo evento, Global Mobility Call, organizado junto con Smobhub, se celebrará del 14 al 16 de junio de 2022. El objetivo es convertirse en un referente internacional e impulsar desde Madrid y desde España el debate y la implantación de políticas de movilidad sostenibles, con una visión transversal a todos los sectores económicos y sociales sobre los que impacta.