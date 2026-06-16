Sheinbaum confía en reunirse con Felipe VI en Ciudad de México cuando viaje a ver a la selección la próxima semana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha indicado este martes que espera poder reunirse con el Rey Felipe VI cuando este viaje al país azteca para poder asistir el próximo 26 de junio al partido que enfrentará a la selección española de fútbol con Uruguay.

"Es probable que sí", ha dicho la mandataria durante la rueda de prensa diaria al ser preguntada por un eventual encuentro con el monarca, precisando que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como el Ministerio de Exteriores español y la Casa del Rey están trabajando en ello.

"Yo creo que mañana o pasado les podremos informar", ha añadido Sheinbaum, que ha precisado que el encuentro se produciría en Ciudad de México y no en Guadalajara, que es donde tendrá lugar el último choque de la primera fase de grupos para la selección española.

Precisamente, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha anunciado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que acompañará a Felipe VI en este viaje.

El Rey aceptó la invitación cursada por Sheinbaum, que se produjo en un nuevo momento de acercamiento entre los dos países después de que el monarca reconociera a mediados de marzo que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y admitiera que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

Sus palabras fueron bien recibidas por la presidenta mexicana, que decidió entonces viajar a España para participar en una reunión en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas el pasado 18 de abril.

Asimismo, ha sostenido que la relación atraviesa ahora un "momento distinto" al que se produjo a raíz de la ausencia de respuesta por parte de Felipe VI a la carta que el envió en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiendo una disculpa por los abusos durante la Conquista.