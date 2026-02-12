Siete detenidos por introducir hachís en Melilla lanzándolo por encima del vallado desde Marruecos

1051219.1.260.149.20260212100301 Siete detenidos por introducir hachís en Melilla con lanzamientos por encima del vallado desde territorio marroquí - GUARDIA CIVIL

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete presuntos miembros de una red criminal que introducía hachís en España a través del método del "volteo", que consiste en el lanzamiento de pelotas con la droga por encima de la valla fronteriza de Melilla entre Marruecos y España.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, un grupo de menores de edad recogía los paquetes que se lanzaban por encima de la valla y los trasladaban, en patinetes eléctricos o taxis, a las "guarderías" del grupo criminal.

Para ello, la organización criminal contactaba con marroquíes que preparaban la droga en territorio africano en paquetes medianos compactos de plástico, con forma esférica para facilitar su lanzamiento y posterior localización. Una vez preparado el hachís, los líderes, residentes en Melilla, coordinaban los contactos para establecer el lugar, fecha y hora exactos de los envíos.

En el marco de la operación 'Remisse', la Benemérita ha detenido a siete personas, que ya contaban con antecedentes policiales, y se han logrado esclarecer 43 hechos delictivos. Además, durante varios registros domiciliarios, se han intervenido 56 kilos de hachís, un coche valorado en 30.000 euros, un taxi, diversos patinetes, móviles y documentación de interés para la investigación.

La investigación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Melilla con apoyo de otras unidades y ha sido tutelada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Melilla.