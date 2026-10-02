El Sindicato de Inquilinas crítica que el Parlamento "desoiga" a la sociedad al rechazar los decretos de vivienda

La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Alicia del Rio, atiende a los medios durante una protesta por la vivienda, frente al Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha lamentado que Junts, PP y Vox hayan adelantado que votarán en contra este viernes de los dos decretos de vivienda acordados por el Consejo de Ministros. En este sentido, la portavoz ha criticado que el Parlamento "desoiga" al pueblo y no "está haciendo caso a la sociedad", lo que ha tachado de "muy grave para la democracia".

"Más de la mitad de los votantes de todos los partidos políticos de este Parlamento está a favor de medidas contundentes que evidentemente pasan por reducir el lucro de los rentistas. No se está haciendo caso a la sociedad y esto es muy grave para una democracia", ha reprochado en declaraciones a medios en la acampada de la Puerta del Sol.

Así, Del Río ha insistido que los dos decretos son "una medida de mínimos", pero que supondrían un avance en el "derecho a la vida". "Estamos ante un Parlamento puramente rentista que defiende la especulación por encima de la vida", ha censurado.

Ante el veto del Congreso a la propuesta del Gobierno, la portavoz del sindicato ha anunciado que la organización continuará "organizando el descontento" para traducirlo en "mejoras legislativas". Así, ha insistido en que para conseguirlo "solo hay un camino por delante": "La huelga general".

Ante la posibilidad de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas tras el rechazo de los grupos a las medidas, Del Río ha expresado que si el Parlamento no puede sacar adelante estas medidas, "este Gobierno ya no tiene ningún sentido" porque "no se puede tolerar que un Parlamento desoiga el mandato de su pueblo".

Respecto a la permanencia de la acampada en Sol, la portavoz no ha concretado hasta cuándo se mantendrá, pero ha reivindicado que los esfuerzos están ahora puestos en acudir a la puerta del Congreso "para estar ahí en cuerpo y alma" mientras "los diputados están traicionando" al pueblo.

En cuanto a las limitaciones para acceder a la Cámara Baja, donde la Policía ha blindado con vallas la Carrera de San Jerónimo, Del Río ha insistido que la intención del sindicato de Inquilinas es estar "presionando" a los diputados para que "se piensen muy bien a la hora de apretar el botón de la especulación".