Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Nacional han cuestionado el discurso feminista del Gobierno aludiendo a los "fallos" de las pulseras antimaltrato que se utilizan para proteger a las víctimas de la violencia de género y a que los agentes de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) están "desbordados" por la carga de trabajo.

En un comunicado difundido durante el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, el SUP ha denunciado la "brecha" que entiende que existe entre el discurso feminista del Gobierno y los recursos para proteger a las mujeres.

El SUP ha eludido a las 47 mujeres asesinadas en España en lo que va de año y ha pedido medidas urgentes del Ministerio de Igualdad y del Ministerio del Interior para poner fin a la "sobrecarga" de las unidades policiales y a la utilización de unas "pulseras antimaltrato cuestionadas" por sus fallos.

JUPOL también ha denunciado la continuidad de estos fallos de las pulseras antimaltrato y la falta de efectivos en las UFAM. "La protección de las víctimas no puede depender de un sistema que falla y de policías desbordados", ha sostenido.

Este sindicato ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una revisión urgente de los dispositivos telemáticos, así como más agentes especializados y medios suficientes para garantizar una "protección real y efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género".

Otros sindicatos policiales han recurrido a las redes sociales, como el caso de UFP, para poner en valor el trabajo de la Policía "24 horas al día y 365 días al año" para prevenir y proteger a las mujeres.

"Todo nuestro apoyo a las víctimas y nuestro reconocimiento a quienes trabajan incansablemente para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Frente a la violencia contra la mujer, ni silencio ni indiferencia", ha indicado UFP este 25N en la red social X.