Sindicatos de Policía denuncian que Marruecos no está haciendo "absolutamente nada" para impedir las entradas a Ceuta

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta. - GABRIELA SARDÁ/EUROPA PRESS

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SUP y Jupol de la Policía Nacional denuncian que las autoridades marroquíes "no están haciendo absolutamente nada" para impedir la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tanto por el mar como por el espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad autónoma indican que Marruecos "ya no está reteniendo a nadie" y que para los agentes es "imposible" hacer frente a la situación actual, que califican de "colapso total".

GUERRA HÍBRIDA

Por su parte, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado la "absoluta pasividad" de las autoridades marroquíes, a quienes atribuyen un "chantaje" en el marco de una "estrategia de presión propia de una guerra híbrida".

"Según nos trasladan los propios compañeros sobre el terreno, las autoridades marroquíes no están haciendo absolutamente nada para impedir este acceso ilegal a territorio español", esgrimen desde Jupol a través de un mensaje en la red social 'X'.

En este marco, Jupol insiste en que la Gendarmería marroquí está incumpliendo la legislación marítima y permitiendo que los migrantes avancen hacia España, incluso "dejándolas abandonadas a su suerte".

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, atribuye las llegadas de inmigrantes de esta semana a dos motivos: por un lado, "la estrategia de chantaje utilizando a Ceuta como moneda de cambio" y por otro, el pronunciamiento del Tribunal Supremo el día 13 de julio en el que prohibió la devolución en caliente de las personas que llegaran a nado a la ciudad autónoma.

EXIGEN REFUERZOS Y UN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL DE EXTRANJEROS

El sindicato Jupol urge a un plan de choque inmediato y al envío de refuerzos de Policía Nacional a Ceuta, además de establecer acuerdos bilaterales de readmisión con Marruecos y otros países de origen para agilizar devoluciones en caliente, para lo que exigen también una reforma de la Ley de Extranjería.

"Sin devoluciones ágiles ni acuerdos de readmisión, España seguirá sufriendo este efecto llamada y los policías nacionales continuarán afrontando en solitario una presión migratoria que no deja de crecer", han sostenido desde Jupol.

Por su parte, el SUP sostiene que advirtió tanto a la Jefatura Superior de Policía como al Ministerio del Interior hace más de dos semanas, cuando se conoció el pronunciamiento del Supremo, que era necesario aumentar los medios humanos y materiales en las ciudades autónomas, ampliar el catálogo de puestos de trabajo y habilitar un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta para poder realizar allí las diligencias iniciales y poder descongestionar las dependencias policiales.