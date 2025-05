Socios del PSOE reiteran a Sánchez su rechazo al plan de rearme: "Sólo beneficia a las élites"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bebe agua durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

PNV y Coalición Canaria exigen más transparencia con el aumento del gasto en defensa

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los socios habituales del PSOE, ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG, han recalcado este miércoles al presidente del Gobierno su rechazo al aumento del gasto en seguridad y defensa. Lo ven un "error político" que responde a los intereses de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte y por ello le han advertido: "Solo beneficia a las élites".

Así lo han expresado durante la comparecencia de Sánchez ante el Pleno para explicar a los grupos este plan impulsado por el Ejecutivo donde Bildu y ERC han coincidido en que sería más conveniente dedicar los 10.000 millones del plan de seguridad y defensa a evitar apagones y que la luz "vuelva a ser un derecho".

Además, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recriminado a Sánchez que aprovechara la muerte del Papa Francisco para anunciar sus planes en esta materia y que, a su juicio, supondrán que Europa se convierta en una "colonia" de Estados Unidos, y que, encima, no piense someterlos a votación en el Congreso.

Mertxe Aizpurua, de Bildu, ha avisado a Sánchez de que su apuesta por el "rearme" es un "error político", porque implica plegarse a la estrategia de la UE, la OTAN y Estados Unidos, en contra de los intereses de la ciudadanía, y del que sólo se van a beneficiar las "élites reaccionarias".

Asimismo, ha dado por hecho que esto se traducirá en "recortes en diferido" del gasto social, porque aunque la inversión puede no rebajarse tampoco va a crecer. "Estaremos muy vigilantes", ha apostillado.

JUNTS: NI UN EURO DE CATALUÑA PARA UN EJÉRITO AJENO

Desde Junts, su portavoz, Míriam Nogueras, ha dejado claro a Sánchez que su formación no apoyará su plan en seguridad y defensa si las inversiones que prevé "no se quedan en Cataluña". "Si el Gobierno del señor Illa, con sus socios, Esquerra y Comuns prefieren gastarse el dinero de los catalanes en el ejército español, eso lo tendrán que explicar ellos. Si dependiera de nosotros ni un solo euro de los catalanes, iría a un ejército militar que no es el nuestro", ha zanjado.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido a Sánchez que se opondrán a su "rearme criminal", que es un "robo" a la clase trabajadora, y que pasará a la historia como el Gobierno que impulsó un "régimen de guerra" en España.

También ha denunciado que la subida del gasto militar, frente a lo manifestado por el jefe del Ejecutivo, se hará en base a recortes y le ha acusado de verter "mentiras" durante su comparecencia. Es más ha tildado al presidente de "cobarde" frente a la exigencia de la OTAN al asumir acríticamente un aumento del presupuesto armamentístico.

En nombre del BNG, el diputado Néstor Rego ha aprovechado también su intervención para criticar la "deriva militarista" que a su juicio está llevando a cabo el Gobierno y advertirle de que no cuenta ni con el apoyo de sus socios, ni con el de la sociedad. "(La ciudadanía) ve con preocupación la escalada belicista y también el inevitable desvío para armamento de recursos que podrían y deberían servir para fortalecer las políticas sociales y servicios públicos", ha advertido.

EL "ANTIMILITARISMO INTERMITENTE" DE BILDU

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha exigido a Sánchez "más información y más transparencia" sobre sus planes en seguridad y defensa. "Cuente con nosotros en este cometido, pero cuentenoslo todo", le ha rogado, reclamando sobre todo detalles sobre la financiación: "Compartimos la necesidad, pero tenemos que conocer no sólo el qué y el para qué, sino cómo se va a financiar".

En este contexto, ha avisado de que no debe afectar las partidas "necesarias para asegurar los servicios sociales" y ha exigido a Sánchez que detalle de qué partidas no gastadas se puede tirar, qué parte de los fondos europeos quedan para ser utilizados en este asunto y también como se va a coordinar todo esto con el resto de la UE.

Tras rechazar "improvisaciones" en esta materia, ha cargado contra quienes practican un "antimilistarismo interminente", en referencia a Bildu, a quienes ha afeado que funcionen con "dos principios", sean "incapaces de condenar la violencia de otro signo" o supediten su "pacifismo" a quien sea "el agresor".

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de CC, Cristina Valido, quien a pesar de haberse mostrado "convencida" de que España tiene que "hacerse respetar" y "contribuir" para que la Unión Europea sea "más segura y respetada", cree que Sánchez tiene que compartir "todos los detalles presupuestarios" sobre esta medida.

"El Congreso tiene el derecho a conocer los detalles de esas partidas que no se han gastado y que se van a utilizar para esto, a dónde iban, para qué eran y en dónde se van a poner", ha incidido para posteriormente animar a Sánchez a poner "luz y taquígrafos" sobre este asunto y dejar "que cada uno se retrate".

UPN VE "HIPOCRESÍA" EN LOS SOCIOS

En este contexto, el diputado de UPN Alberto Catalán ha empleado su intervención para criticar que los socios del PSOE "no salga a la calle" para protestar por este aumento del gasto en defensa cuando se sitúan abiertamente como antimilitaristas.

"Aquellos a los que les repugna que se hable de la unidad de Defensa Nacional y que desprecian incluso a las Fuerzas Armadas, hoy callan o critican muy poquito porque prefieren ser sumisos y obedientes para seguir chantajeando al gobierno. Es una auténtica hipocresía", ha reprochado.

Asimismo, ha reclamado a Sánchez que someta a votación su plan para aumentar el gasto en defensa como se haría, a su juicio, "en cualquier país democrático" porque "va a condicionar el devenir económico y social del país".