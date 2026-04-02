Suben a 162 las alertas de suicidio desde plataformas digitales: "La reacción es inmediata para dar asistencia policial"

Archivo - Agente de la Policía Nacional frente a un ordenador - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional gestionó en 2025 un total de 162 alertas de suicidio de ciudadanos remitidas desde plataformas digitales, 23 de ellos menores de edad, acumulando en estos últimos doce meses una cifra similar a la registrada en los tres años precedentes.

"El 95% son casos reales que requiere una reacción inmediata para prestar auxilio y asistencia policial no terapéutica", han explicado a Europa Press desde la Sección de Redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, la encargada de hacer frente a esta problemática creciente de lesiones autolíticas anunciadas por redes sociales.

UN 'GROOMER' QUE CIBERACOSÓ A CINCO MENORES

Un ejemplo de este tipo de intervención policial permitió detener a un 'groomer' que se ocultaba en un piso en Madrid acusado de ciberacosar sexualmente al menos a cinco menores de edad en Toledo. La investigación se inició con el aviso desde TikTok remitido a la Policía Nacional, ya que una niña de 14 años había anunciado en un directo de esta red social que quería acabar con su vida.

La Unidad Central de Ciberdelincuencia contabiliza ya 53 avisos en los tres primeros meses de 2026. En 2024 hubo 61 casos; en 2023, 56; y en 2022 fueron 62. "En 2025 se multiplicaron las alertas, lo que debe llamarnos a abrir una reflexión", apuntan desde la Sección de Redes. Detrás hay problemas de salud mental o de conductas de la personalidad, acoso sexual, 'bullyng' o extorsiones.

"Las plataformas cuentan con algoritmos que detectan palabras clave para poder alertar a las fuerzas de seguridad de posibles conductas suicidas", han relatado desde la Unidad de Ciberdelincuencia, que lleva atendiendo este tipo de emergencias desde 2018, un año en el que hubo sólo cuatro casos.

CONTACTO CON PADRES DE MENORES

El protocolo de actuación suele conllevar la movilización de un coche patrulla para localizar al usuario que ha relatado su voluntad de quitarse la vida. "Si es menor, se hacen las gestiones para informar a los progenitores", explican.

El aviso puede llegar por el algoritmo de las plataformas o también mediante denuncias de otros usuarios de esas redes sociales. Se canalizan a través de la División de Cooperación Internacional de la Policía, ya que las plataformas digitales suelen tener su residencia fuera de España, y de ahí pasan a la Unidad Central de Ciberdelincuencia. También suele ser habitual la mediación de Interpol.

Los responsables de esta sección relatan situaciones como el aviso de una plataforma porque una madre había anunciado lesiones autolíticas, lo que derivó a la movilización de un coche patrulla que consiguió derivar a tiempo a un centro hospitalario a esta mujer y su hijo menor de diez años.

"Las redes sociales han cambiado los comportamientos, pero nuestra experiencia nos dice que la mayoría de personas buscan auxilio cuando anuncian su voluntad de autolesionarse", añaden.

Los responsables policiales señalan que, en el caso de los menores, en muchos casos los padres, una vez avisados, confirman a los agentes que sus hijos estaban ya en tratamiento médico con anterioridad.