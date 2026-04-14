Sumar comparte con Bolaños que la investigación de Peinado a Begoña Gómez es "vergonzante"

La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha respaldado la opinión del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y como él califica de "vergonzante" la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que investiga el 'caso Begoña Gómez', de procesar a la esposa del presidente del Gobierno.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, se ha sumado a las consideraciones que han hecho desde distintas partes del Gobierno sobre esta resolución y ha manifestado su "sorpresa" como jurista, al considerar que en la instrucción no se aprecia pruebas para imputar a Gómez.

"Está fuera de lo que es el ordenamiento jurídico y lo está haciendo un juez que es la mayor expresión de la aplicación, en principio, neutral de la norma. Y esperemos que la justicia se abra paso", ha comentado para insistir en que la instrucción ha carecido de muchas garantías y que este procesamiento es "vergonzante".