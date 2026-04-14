Podemos aprecia 'lawfare' en el caso Begoña Gómez, pero también recuerda al PSOE las causas contra Ábalos y Cerdán

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que es "evidente" que hay una "guerra judicial" contra el Gobierno por parte de ciertos sectores judiciales, pero también ha comentado que el PSOE tampoco pone fácil la denuncia, habida cuenta de los casos de corrupción que presuntamente afectan a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, dos exsecretarios de Organización del partido.

"El PSOE nos lo ha puesto muy difícil en esta legislatura para diferenciar el grano de la paja", ha manifestado en rueda de prensa en el Congreso cuestionada por el procesamiento a la mujer del presidente del Gobierno decretada por el magistrado Juan Carlos Peinado.

Es más, ha afirmado que es "muy grave en un país democrático" que se haga la pregunta de si en un caso contra la familia del jefe del Ejecutivo hay "lawfare" o "corrupción", algo que a su juicio solo se resolverá si el Gobierno da paso para "democratizar la justicia" en lugar de pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

"Necesitamos tiempo también para saber qué está pasando. Es evidente que hay una guerra sucia judicial contra el PSOE y contra el Gobierno, pero también tenemos gravísimos casos de corrupción que afectan a los dos secretarios de organización que ha tenido Pedro Sánchez", ha ahondado la líder de Podemos quien reitera que es difícil evaluar "sin estar dentro del procedimiento" y "sin datos objetivos".

Por último, ha comentado que ojalá el PSOE se hubiera atrevido en el caso del CGPJ, de la mano de la mayoría progresista y plurinacional, a "democratizar la justicia" para no tener que hacerse esa pregunta.