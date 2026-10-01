Sumar deja en manos de los acampados en Sol decidir si protestan este viernes en el Congreso de manera "muy pacífica"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha evitado valorar la posibilidad de que la protesta "pacífica" de los acampados en la Puerta del Sol pase mañana a realizarse frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con la votación de los dos reales decreto ley sobre vivienda, y se ha remitido a la decisión que adopte el Sindicato de Inquilinas.

"Jamás se me ha ocurrido decirle a la movilización lo que tiene que hacer. Y no lo voy a hacer ahora. Creo que ellas han sido las que han traído estas normas al Congreso, han sabido hacerlo perfectamente y confiamos plenamente en que van a seguir sabiendo hacerlo", ha señalado Barbero en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press.

Según ha subrayado Barbero, los acampados en la Puerta del Sol "lo están haciendo estupendo de una manera muy pacífica y muy comprometida".

CRÍTICAS DE GARCÍA-PAGE

Sobre las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, censurando que Sumar llame a la movilización contra el propio Gobierno, Verónica Barbero ha reiterado que la protesta en la calle siempre es "bienvenida".

"No somos enemigos de nadie, somos amigos de toda la ciudadanía que necesita que la vivienda se un derecho y no un activo financiero", ha apostillado.

En este sentido, Barbero ha llamado a los grupos políticos a escuchar lo que piden las organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas en el sentido de sacar adelante los dos decretos de vivienda y "no votar contra la ciudadanía".

INDEMNIZACIÓN DE DOCE MESES

La portavoz de Sumar ha puesto el foco en el segundo decreto sobre la renovación automática de alquileres y la idemnización de doce meses del casero al inquilino si no hay causa justificada.

"Cuando una persona pierde su trabajo, o hay una causa justificada o hay que indemnizarla; pues es esto es lo mismo: cuando una persona quiere a alguien echarla de su vivienda, de su casa, o hay una causa justificada o hay que indemnizarla", ha defendido.

Según Barbero, esta medida de prórroga automática afecta a cinco millones de personas o 200.000 hogares, de ahí que haya reclamado respaldar los decretos del Gobierno que, ha dicho, se han elaborado con "técnica jurídica impecable".