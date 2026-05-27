Sumar dice que EEUU instruye a PP y Vox sobre el caso Zapatero y reitera que la financiación ilegal es "línea roja"

El diputado de Sumar Enrique Santiago, durante la inauguración de la Jornada Inteligencia artificial y el futuro del trabajo, en el Congreso de los Diputados, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, sostiene que dirigentes del PP y Vox han ido a la embajada de estados Unidos en Madrid para recibir instrucciones sobre la investigación judicial al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y en todo caso ha vuelto a advertir al PSOE que, si hubiera un problema de financiación irregular, sería "obviamente una línea roja" para su grupo, como han dicho "mil veces".

Preguntado en los pasillos del Congreso por la actuación policial en la sede socialista de la calle Ferraz, Enrique Santiago se ha descolgado hablando de que el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de los Estados Unidos".

A su juicio, fueron a "recibir instrucciones" de ese país sobre el caso Zapatero, algo que considera un problema "grave". "Deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles y si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o blanquear actividades lícitas para sortear sanciones unilaterales e ilegales en el derecho", ha apuntado.

HABRÁ QUE ESPERAR

Al insistir los periodistas en la noticia del registro, el dirigente de IU y Sumar ha contestado que habrá que ver "qué van saliendo" de las actuaciones judiciales, e imagina que se tratará de "una orden judicial". "Y las órdenes judiciales son procedentes que se cumplan, evidentemente", ha apostillado.

El parlamentrio de Sumar ha defendido que su formación ha sido "siempre absolutamente prudente" con estos temas y ha recalcado que no se pueden permitir situaciones "de financiación ilegal o irregular", aunque ha añadido que eso "lo veremos".

Por su parte, la diputada de Más Madrid adscrita al Grupo de Sumar, Tesh Sidi, ha señalado, también preguntada por el registro de Ferraz, que se acababa de enterar de la noticia por los periodistas y ha pedido que "se dilucide toda la información". "Como sabéis, para nosotras es una línea roja para la continuidad del Gobierno", ha añadido.