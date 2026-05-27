Maíllo pide que "se investigue lo que se tenga que investigar" y prevé una reunión de PSOE y Sumar tras el caso Zapatero

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido este miércoles que "se investigue todo lo que se tenga que investigar" en relación a casos como el que puede afectar al exconsejero de Presidencia andaluz Gaspar Zarrías, así como ha apuntado que "tarde o temprano tiene que abordarse una reunión bilateral dentro del Gobierno", entre los socios que conforman la coalición --PSOE y Sumar-- "para analizar una situación" de la que "no se puede mirar para otro lado", al hilo de investigaciones como la que señala al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente de IU se ha pronunciado así en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la investigación que afecta a Zapatero, y también después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire', en el que el juez Santiago Pedraz también ha ordenado a los agentes que se personen en el domicilio del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

Sobre este segundo asunto, Antonio Maíllo ha señalado que se trata de "un caso de la SEPI" --Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-- que "lleva ya bastante tiempo, donde hay supuestas mordidas y utilización de instituciones públicas para enriquecimiento privado", y sobre el que él sólo pide que "se investigue".

"Sería un escándalo decir que no se investigara", ha añadido el líder de IU, quien ha incidido en señalar que "hay que investigarlo, y gente como Zarrías, que estaba tan implicado en los ERE --el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares de la administración andaluza--, me imagino que si tiene algo, tiene que verse investigado y que se sepa, obviamente", ha agregado.

A la pregunta de si, como líder de Izquierda Unida, va a pedir algún tipo de reunión entre los socios de gobierno para analizar la situación actual al hilo de casos como el de Zapatero, Antonio Maíllo ha respondido que por parte del espacio de Sumar están "en permanente contacto, análisis y visión de lo que está ocurriendo".

Dicho esto, ha querido subrayar que "Zapatero no está en el Gobierno", y que si "hay debate que vincula a financiación irregular del PSOE, evidentemente estaríamos en otra pantalla, pero no vamos a hablar de lo que no hay".

"Nosotros tenemos una posición muy clara, que es que todo se tiene que investigar, y creo que tarde o temprano tiene que abordarse una reunión bilateral dentro del Gobierno para analizar una situación de la que no se puede mirar para otro lado, aunque no afecte directamente" al Ejecutivo porque "Zapatero no pertenece al Gobierno", pero que puede tener "indudablemente consecuencias desde el punto de vista incluso de ánimo, de moral, de reflexión y de convulsión en el campo de la izquierda", ha añadido el líder de IU.