Sumar dice que la reforma de la financiación va en la "senda correcta" y sostiene que no hay principio de ordinalidad

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante una entrevista para Europa Press, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que la propuesta de reforma de la financiación autonómica del Gobierno "va en la buena dirección", pero la ve aún "insuficiente". Así, reclamará que se incluya un suelo de inversión en servicios públicos esenciales para que ninguna comunidad se quede por debajo de la media.

Aparte, ha coincidido con IU al aseverar que el principio de ordinalidad no es el eje "vertebrador" a la hora de asignar los recursos a cada territorio y vincula con la "causalidad" que Cataluña sea la tercera región en aportar y en recibir fondos.

Una posición que se contrapone con las declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, que aseguró que el criterio de ordinalidad se aplicaba para el caso de la financiación catalana.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, Hernández ha subrayado que la propuesta del ministerio de Hacienda es positiva y un buen punto de arranque para renovar el sistema de financiación, dado que todas las autonomías tendrán subida de recursos y se reducen las desigualdades entre territorios.

De todas formas, ha proclamado que Sumar quiere evitar prácticas de dumping fiscal, como achaca a las comunidades del PP, y que se garantice un suelo de ingresos que blinde que ninguna región queda por debajo de la media de financiación per cápita.

Al igual que ha dicho el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la dirigente de Sumar ha recalcado que la clave del modelo es que se financien los "servicios de los ciudadanos, no territorios".

Este lunes el líder de IU ha manifestado que es difícil negarse a un aumento de recursos para las comunidades autónomas, aunque quería negociar una serie de mejoras al sistema como incluir un fondo de compensación interterritorial que llegue hasta los 3.000 millones.

Por su parte, Podemos se ha mostrado crítico con el Gobierno al augurar que la reforma de la financiación está destinada al "fracaso", debido al rechazo de Junts, y ha acusado al PSOE de que los territorios se enfrenten entre sí para lograr un mero "titular".

Sin embargo, ha coincidido también con Sumar e IU que un cambio de modelo debe pasar por eliminar el dumping fiscal y asegurar un suelo de inversión de cara a mejorar los servicios públicos.