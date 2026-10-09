Sumar elige a su líder como referente para las listas de Frente Amplio y pide a sus socios negociar con discreción

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, posa para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha acordado situar a su coordinadora y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, como su referente electoral para integrarse en las futuras listas de Frente Amplio y reclama a sus aliados políticos negociar con "discreción y generosidad" la confección de la candidatura.

Así lo traslada la formación después de que las negociaciones para elegir candidato a las elecciones generales del 29N y el peso que tendrá cada partido en la candidatura de hayan enturbiado.

Más Madrid propuso que la líder electoral fuera la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por la circunscripción de Barcelona mientras que reclama encabezar los primeros puestos en la capital con sus referentes, mientras IU y Comuns respondían que las negociaciones no estaban cerradas había que alcanzar un acuerdo global.

Por su parte, Colau se ha mostrado dispuesta a ser la candidata de Frente Amplio si incluye a Podemos y otros partidos de ámbito territorial como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca.

Mientras, estas últimas formaciones apelan a una lista de unidad lideradas por ellos y sin integrarse orgánicamente en Frente Amplio. Del lado de Podemos ha reafirmado su exigencia de celebrar primarias abiertas.

Con este contexto, Movimiento Sumar lamenta que en los últimos días se han sucedido mensajes sobre las propuestas de la candidatura de las distintas organizaciones, cuando en su caso han optado por "guardar silencio" y seguir con la "discreción que creemos debe tener cualquier proceso de diálogo".

También apunta que su máximo órgano de dirección se reunió este jueves por la tarde y aprobó, con un 98% de apoyos, que la portavoz del grupo Sumar en el Congreso y la colíder del partido lidere su representación electoral dentro de Frente Amplio. "De nuevo, lo hemos hecho con discreción y sin levantar la voz", reivindican. Martínez Barbero concurrió en las pasadas elecciones por las listas de Galicia.

Movimiento Sumar advierte de que las formaciones de izquierda tienen una "responsabilidad compartida" con la ciudadanos y que lo importante es avanzar en vivienda y subir el salario mínimo.

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Por todo ello, insta a sus aliados a sentarse en la mesa de negociación con la disposición que han tenido en los últimos meses para levantar un "proyecto común con generosidad y amplitud".

"Un proyecto donde quepa todo el mundo y donde tomemos las decisiones de forma conjunta, pensando en todo eso que es fundamental", ha ahondado Movimiento Sumar.

También ha subrayado que tienen propuestas propias para Frente Amplio, pero no van a opinar en los medios sobre candidatos o sus métodos de elección.