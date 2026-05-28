Sumar endurece su discurso con críticas al PSOE por su falta de reacción ante el caso Leire Díez

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Sumar ha endurecido el discurso contra el PSOE, al que recrimina falta de reacción ante la deriva del 'caso Leire Díez', mientras respalda también la denuncia de una campaña orquestada por la derecha para intentar desestabilizar al Gobierno.

Este jueves varios dirigentes del socio minoritario han elevado el tono y han ilustrado el malestar que ya cundía desde el mismo miércoles por la crisis abierta por los problemas judiciales que afronta el PSOE, después de la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede central de la formación y las imputaciones de su gerente Ana María Fuentes, y los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías.

De esta forma, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido "limpieza" y explicaciones al PSOE, además de acciones contundentes en el seno de Ferraz porque han "decepcionado a la gente".

UN DIPUTADO ADMITE QUE LA CONFIANZA ESTÁ "BAJO MÍNIMOS"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha expresado en un todo duro al criticar, en el contexto generado también por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, que la "política no es la vergüenza que se están viendo durante estos días".

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha admitido que la confianza de los socios en el Gobierno "está bajo mínimos", ha instado al presidente, Pedro Sánchez, a acudir al Congreso a dar explicaciones sobre el caso Leire Díez y le ha recomendado que "se guarde el humor para otros momentos" porque "España no está para fiestas". Con ello evocaba unas declaraciones del expresidente valenciano Ximo Puig cuando dijo que "no estaba para fiestas" tras la imputación de la exvicepresidenta y dirigente de Compromís Mónica Oltra.

La coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha advertido al PSOE que se está equivocando al tomarse "un poco a broma" este asunto y que debía despertar porque sus socios estaban aguantando "lo indecible". A su vez, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha apremiado a los socialistas a limpiar su casa y a implicarse en la defensa del Gobierno de coalición reactivando la agenda social para el final de legislatura.

De su lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha desvinculado al Gobierno del caso Leire Díez y ha instado al PSOE a dar explicaciones sobre si esta presunta trama para desactivar las investigaciones judiciales que les salpican le afecta a nivel de formación o se limita a una "fontanera chapucera" vinculada con el exdirigente Santos Cerdán. En este sentido, ha reivindicado que Sumar "está libre de pecado" y ha demostrado que son garantía de un Ejecutivo "limpio".

Sin embargo, los principales dirigentes del socio minoritario han combinado ese tono de reproche al PSOE junto a la acusación al PP junto a otros sectores de la derecha de estar azuzando una campaña para tratar de "derrocar" al Ejecutivo, generando "ruido y barro".

Además, los partidos de Sumar mantienen su postura de que el Gobierno tiene que continuar al no está involucrado en polémicas judiciales que afectan en exclusiva a su socio. Y es que rechazan que la alternativa no puede ser el PP de los casos Gürtel, Kitchen o Púnica.

ALGUNAS VOCES HABLAN DE EXPLORAR "MEDIDAS DRÁSTICAS"

De todas formas, el socio minoritario del Ejecutivo es consciente de la gravedad del momento político y este miércoles las distintas formaciones aprovecharon la reunión ordinaria del grupo parlamentario plurinacional se reunieron para analizar la situación. Una reflexión que sigue abierta al no haber una conclusión cerrada, según explicaran fuentes internas.

Ayer ya había cierto enfado en la filas de Sumar aunque concedía que el PSOE tenía que asimilar el impacto inicial de que la UCO se personara en su sede, pero creen que los socialistas no están dando una respuesta satisfactoria ante un asunto que mina la confianza del electorado progresista.

En ese encuentro hubo intervenciones que advirtieron que un caso "guerra sucia" en el corazón del PSOE podría ser más grave incluso que la financiación ilegal, otra de las líneas rojas que ha puesto Sumar, y que habría que tomar medidas "drásticas" si hay pruebas contundentes de que lo que se investiga es cierto.

Al respecto, hay sectores que apuntan a la posibilidad de dejar de dar apoyo parlamentario al PSOE, es decir, obrar con libertad de voto como una de las opciones si la situación se agrava, aunque también reconocen que indicios sólidos de que el PSOE está implicado en un caso de cloacas llevaría la legislatura al colapso. También asumen que el vació de liderazgo al no tener aún candidato definido es un hándicap que arrastran a la hora de gestionar esta crisis.

Otros sectores templan la polémica y remarca que hay mucho que esclarecer en el caso Leire Díez y están convencidos de que está encapsulado en exclusiva a Santos Cerdán. Y hay dirigentes que admiten que los partidos de la coalición que no tienen dirigentes dentro del Gobierno puede tener un tono más duro hacia el PSOE que las formaciones que tienen asiento en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, hay voces que reconocen cierto pesimismo al contraponer que la imputación de Zapatero podría superarse con medidas legislativas, como reformar el estatuto de los expresidentes, mientras que la causa Leire Díez no se solventa con este tipo de iniciativas sino con dar la cara, es decir, que Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones minuciosas.

Aparte, este miércoles había ya dirigentes de Sumar que apelaban a diferenciarse del PSOE y abogaban por presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado, votación que sería equivalente a una cuestión de confianza o un refrendo del propio Gobierno.