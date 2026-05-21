Sumar, ERC y Bildu piden a Albares que informe al Congreso de su respuesta al "secuestro" de la flotilla a Gaza

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar, ERC y Bildu se han unido para solicitar este jueves la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la comisión correspondiente del Congreso para informar de las acciones y decisiones que adoptará tras el nuevo abordaje por parte del Gobierno israelí de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.

En el escrito registrado este jueves en la Cámara Baja, los grupos firmantes piden que Albares dé cuenta de las medidas que adoptará el Ministerio después de lo que califican como "secuestro" por parte de las fuerzas navales israelíes de esas embarcaciones, en las que participaban ciudadanos españoles "con fines pacíficos y humanitarios".

Sostienen que el abordaje se produjo en aguas internacionales, "vulnerando la legalidad internacional" y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La petición de comparecencia también se refiere a la publicación, por parte del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de vídeos en los que se muestra a activistas propalestinos retenidos "siendo sometidos a tratos degradantes en vulneración de sus derechos consulares".

SUMAR: NO SE PUEDE TOLERAR

Sumar, que forma parte del gobierno de coalición, ha criticado en redes sociales los "secuestros" de nuevas embarcaciones por parte de Israel y los "graves abusos y humillaciones" a los activistas. "No se puede tolerar. Pagarán por sus crímenes", ha señalado.

Estos grupos, junto a los diputados de Podemos, BNG y Compromís solicitaron la semana pasada la declaración en la Comisión de Asuntos Exteriores del activista hispanopalestino Saif Abukeshek, que fue detenido durante diez días por Israel a principios de mes.

El 7 de mayo el ministro Albares ya compareció en el Pleno del Congreso a petición de los mismos grupos para dar cuenta de sus gestiones sobre los miembros de esa flotilla, defendió sus gestiones diplomáticas y reiteró que el arresto del activista se produjo en "aguas internacionales" y que se trató de una "detención ilegal".