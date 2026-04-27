Sumar insta al PSOE a dar a Junts el IVA franquiciado y bonificaciones a caseros para salvar el decreto de vivienda

El ministro de Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid han celebrado en Sevilla el encuentro 'Un paso al frente. Por - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar se ha mostrado partidario de ofrecer concesiones a Junts como bonificaciones a caseros y aplicar el IVA franquiciado y ha emplazado al PSOE a implicarse en esta negociación para forjar un acuerdo que permita salvar la prórroga de alquileres, incluida en el decreto de medidas que vivienda que se votará este martes en el Congreso.

El primero en plantear estas dos medida como forma de mover a Junts al voto a favor ha sido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, al recalcar que estas dos medidas son demandas públicas de los postconvergentes y que pueden hacerles cambiar de opinión, pese a que han expresado su rechazo a este decreto al igual que PP y Vox.

De hecho, ha explicado que el Gobierno preacordó esta el IVA franquiciado (la opción de no repercutir el IVA en facturaciones por debajo de cierto umbral económico), que supone transponer una directiva europea, con Junts cuando votó el primer decreto de respuesta a la guerra de Irán y opina que este martes podrían darse las condiciones para plasmar ese pacto ligado a mantener la prórroga de alquileres.

BUSTINDUY: "ESPERAMOS DE JUNTS Y PSOE VOLUNTAD POLÍTICA"

"Nosotros esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para en el tiempo que nos queda esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida", ha expuesto en declaraciones en 'TVE' para recalcar que ve posible un acuerdo que blinde la continuidad de la prórroga de alquileres. Es más, ha ahondado que "conversaciones hay siempre" y espera que se materialicen en las próximas horas para salvar el decreto.

Posteriormente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reafirmado en ese mensaje al desgranar que llegan a la recta final de la votación y que no pueden "fallarle a miles de familias" que, sin la prórroga --que limita el incremento de renta al 2% del IPC--, se verían abocadas a padecer fuertes subidas del alquiler.

ACEPTAN LAS BONIFICACIONES A CASEROS PESE A NO SER SU MODELO

"Queremos hacer un llamamiento, tanto a Junts como al Partido Socialista, a que hagamos posible esa convalidación mañana del decreto", ha insistido en rueda de prensa conjunta con el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago. También ha relatado que nunca ha dejado de haber conversaciones sobre esta iniciativa.

Urtasun ha reconocido que, pese a que no es su modelo, estarían dispuesto a aceptar las bonificaciones fiscales a caseros para salvar la prórroga y ha recalcado que estas dos medidas tributarias implican a departamentos de dirige el PSOE. No obstante, está convencido de que los socialistas aceptarán estas contrapartidas porque el decreto implica a todo el Gobierno.

Respecto a la reiteradas declaraciones de Junts oponiéndose al decreto, el titular de Cultura ha replicado que son "condiciones" que ha mencionado Junts y que "no deberían ser un obstáculo para sacar esa convalidación adelante. "Evidentemente, requiere de generosidad por parte de todo el mundo, no lo negamos", ha asumido.

PODEMOS NO VE IMPLICADO AL PSOE

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que todo el mundo es consciente de que este decreto es muy probable que "caiga" y ha exhortado al Gobierno que tiene que tener un "plan B" porque "no puede ser que deje desprotegidos a miles de inquilinos" por no tener números suficientes en el Congreso.

Por tanto, ha reivindicado que si es necesario traiga "cada mes" y hasta final de legislatura el decreto de prórroga y que añada incluso la bajada obligatoria de precios de alquiler de un 40%.

Además, ha lanzado que el PSOE cuando quiere que un decreto salga adelante se "echa esa negociación a la espalda", algo que no ha ocurrido en esta ocasión a tener el papel principal Sumar, y ha acusado a los socialistas de no importarle la prórroga de los alquileres, al subrayar que por eso mismo desgajó las medidas de vivienda del decreto de rebaja fiscal que sí se convalidó en el Congreso.

MÓNICA GARCÍA MANTIENE "TODA LA ESPERANZA"

Mientras, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha aseverado que mantiene "toda la esperanza" en que se apruebe el decreto pese a que la mayoría absoluta que conforman PP, Vox y Junts han dicho que votarán en contra del texto.

"Tenemos la esperanza en que ese 75% de los ciudadanos que dice que necesita ese real decreto prevalezca sobre los representantes de ese 75% de los ciudadanos", ha dicho en el Congreso, para apostillar que la prórroga de alquileres es ahora mismo la única medida que puede parar la "sangría" de los precios del alquiler.

García ha alertado de que sin la prórroga de alquiler los precios del alquiler podrán subir hasta 400 o 500 euros, más si cabe en un contexto internacional que ha provocado un repunte inflacionista. En este sentido, la ministra ha incidido en que se puede "dejar al albur del mercado" y de la "especulación de la vivienda" a las familias españolas.

Asimismo, Mónica García ha avisado al PP que si vota en contra del decreto simplemente por ir en contra del Gobierno lo que hará será ponerse "en contra de los ciudadanos y ciudadanas".

NEGOCIAR HASTA CON VOX SI HACE FALTA

Por su parte, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reconocido que ahora mismo la negociación con los grupos "es escasa" y hay "poco margen" para conseguir que PP, Vox o Junts apoyen el texto. No obstante, ha remarcado que desde el Gobierno existe la obligación de intentar "por todos los medios" negociar con PP, Junts y hasta con Vox un posible apoyo.

"Si no queremos generar más desafección política y más teniendo en cuenta la cantidad de multicropietarios que hay entre estas paredes, lo que hay que hacer es defender abiertamente el Real Decreto como una medida que yo creo que es de mínimos", ha agregado.