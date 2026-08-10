Sumar no se cree que la fábrica china de Ferrol amenace la seguridad de España y apunta a la OTAN

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MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha puesto en duda que la planta prevista en Ferrol (A Coruña) por el fabricante chino SAIC de vehículos eléctricos pueda poner en riesgo la seguridad de España por su cercanía a la base de la Armada y a los astilleros de Navantia, y más bien sospecha que se trata de obstáculos de la OTAN.

Según publican los diarios 'El País' y 'El Mundo', el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han expresado sus reticencias hacia este proyecto industrial del fabricante de MG, que prevé una inversión de 200 millones de euros y que cuenta con el aval de la Xunta.

Alegan que está a cinco kilómetros de la base naval de Ferrol y cerca de los astilleros de Navantia, donde se trabaja con tecnología estadounidense que puede ser objeto de espionaje chino.

Pero Enrique Santiago sostiene que "habiendo satélites, no es creíble que una fábrica sea una 'amenaza'". "La OTAN impide el desarrollo industrial de calidad en España", ha escrito en su cuenta de la red social 'X'.

También el exdiputado Antón Gómez-Reino Varela ha cuestionado que para España el problema de seguridad sea esa planta de Ferrol cuando los satélites GPS, las transacciones económicas, las comunicaciones, las búsquedas en Internet y el tráfico de datos están en manos de compañías estadounidenses y ya muestran una "dependencia brutal a un país extranjero".