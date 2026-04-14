Sumar se opondrá finalmente a la ley de Junts para prohibir el burka y descarta la abstención

La diputada de Sumar Aina Vidal durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar votará finalmente en contra de tramitar en el Congreso la proposición de ley de Junts para prohibir el uso del burka, que se debatirá este martes en el Pleno, y ha descartado la abstención que barajaban algunos sectores, según han indicado a Europa Press fuentes del grupo parlamentario.

De esta forma, el socio minoritario del Ejecutivo mantiene la postura que siguió el febrero, cuando se opuso a una iniciativa similar de Vox, tras un debate interno donde sectores del grupo se abrían a la opción de la abstención como gesto hacia los postconvergentes en la negociación sobre el decreto de vivienda.

Otras voces del grupo se oponían a ligar el voto a la propuesta de ley de Junts como gesto para dialogar sobre el decreto de vivienda mientras que también había integrantes en la coalición que se abren a moverse a la abstención si hay "garantías" de que el partido de Puigdemont será responsable con la prórroga de alquileres, teniendo en cuenta que se debate una mera toma en consideración.

EN NINGÚN CASO VOTARÁN A FAVOR, Y ASÍ TAMPOCO SE SALVA LA LEY

En rueda de prensa la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, se ha remitido a esa reunión del grupo mientras que la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha desvelado que en ningún caso contemplaban apoyar el texto de Junts, por lo que la discusión reside en la abstención o el voto en contra.

Eso sí, si finalmente el PP y Vox votan en contra de la ley de Junts, que incluye ceder las competencias en inmigración a la Generalitat, la abstención de Sumar tampoco permitiría tramitar la iniciativa. Sobre todo cuando el PSOE ya ha adelantado su rechazo a prohibir prendas por motivos religiosos.

La coportavoz de los Comuns ha rememorado el debate de febrero para ironizar que a Junts le molestaba la propuesta de Vox por "español y no de derechas" y que les dio vergüenza votar junto a la "ultraderecha española". Y ha opinado que la proposición de ley de los postconvergentes hay que leerla en la "ansiedad" que les provoca el alza de Aliança Catalana.

CAMBALACHES DE DERECHOS

En su caso ha querido desvincular el debate sobre el voto de Sumar al texto para prohibir el burka de la negociación sobre el decreto de vivienda, pues rechaza incurrir en "cambalaches de derechos" y prefiere ceñirse el debate a si es adecuado o no impedir este tipo de vestimenta.

"Hay elementos que son, yo creo, razonables que se pueden estudiar, otros que claramente son racistas y que no queremos contemplar. Tenemos dudas, y lo hemos dicho desde un principio, no porque nos guste un mecanismo. Entendemos que es de sumisión de la mujer, pero sí tenemos dudas sobre que la prohibición sea el camino oportuno y que ayude realmente", ha declarado Vidal.

Mientras, el diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, se ha remitido también a la reunión de grupo y ha desgranado que el sentido del voto se hará "respetando los derechos humanos y siendo coherentes", recordando así el voto en contra que se produjo con el texto de Vox.

ADMITEN QUE ES UN DEBATE "TRAMPOSO"

El parlamentario ha desgranado que la izquierda no tiene que rehuir el debate de la seguridad, pero tampoco aceptar cuando este viene "marcado de manera tramposa por una realidad similar a la de los unicornios". Y es que ha expresado que él es de Vila-real y nunca ha visto a una mujer con burka por la calle.

"Quizá empezar a hablar de seguridad por este extremo es un poco torpe y una cortina de humo. Y creo que las izquierdas deberíamos cooperar entendiéndonos en que no nos marquen la agenda y en marcarla nosotros", ha zanjado.